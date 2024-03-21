Ведущий дизайнер квестов Starfield признался, что на финал игры банально не хватило времени

На конференции разработчиков игр Game Developers Conference в Сан-Франциско дизайнер квестов Уилл Шен вместе с дизайнером уровней Дэрилом Бригнером рассказали о своем опыте работы в студии Bethesda Softworks, где они создавали культовые игры более 15 лет. Они успели приложить руку к Skyrim, Fallout 4 и недавно вышедшему космическому эпосу Starfield, который разочаровал многих игроков своим блеклым сюжетом и другими элементами. Во время своего доклада Шен постарался честно озвучить главные причины этих недостатков, поскольку он уже не работает в Bethesda и может откровенно об этом говорить.
Уилл Шен выделяет два самых проблемных фактора во время разработки Starfield. Первый заключается в огромной команде разработчиков, которая состояла из 500 сотрудников с самых разных студий и команд. Из-за этого возникали большие сложности в коммуникации между авторами, и процесс обсуждения даже незначительной детали сильно растягивался. По мнению Шена и Бригнера, большое количество людей, работающих над игрой в разных студиях, создало множество ненужных проблем для игры.
Раздробленная команда также может создать «эффект изолированности», когда «каждый отдел борется за ресурсы и говорит "нет" запросам о сотрудничестве. Каждый запрос должен пройти через всех продюсеров, потому что нам нужно проверить все условные работы», - говорит Шен. "Запросить что-то простое, например, стул, стало не так просто. Нужна ли для него анимация? Нужны ли для него звуковые эффекты? Как много это добавит к расписанию, может ли это не вписаться, потому что у одной из этих команд нет времени?"
— заявил Уилл Шен, бывший дизайнер квестов Starfield.
Из этого появилась вторая основная проблема — нехватка времени. Разработчики банально не успевали реализовать все запланированные идеи, но больше всего от этого пострадал основной сюжет игры. Как оказалось, финальный акт игры создавался практически в самую последнюю минуту.
Мы, наконец, достигли той стадии проекта, когда могли пройти всю [игру]. И стало совершенно ясно, что нам не хватает большой финальной локации, которая должна была связать историю воедино и дать удовлетворительную, наполненную действием отдачу. Я одновременно реализовывал основной квест и возглавлял команду дизайнеров квестов, поэтому у меня совершенно не было времени. Вся команда дизайнеров квестов уже была перегружена.
— сказал Шен.
Когда стало ясно, что в главном квесте Starfield не хватает большой финальной части, а времени на ее создание не хватило, Шен обратился к старшему дизайнеру уровней Стиву Корнетту. Он подарил команде идею перемещения между измерениями, которая позволила бы игроку повторно посетить несколько ключевых локаций из ранних этапов игры и, что более важно, сэкономить время на создании совершенно новых локаций для финальной битвы.
>на финал игры банально не хватило времени
судя по всему, времени у них не хватило на еще много чего.
На что ещё не хватило времени?
На много чего.
На всю игру!
за то на тысячу планети на загрузки хватило
Конкретно
Игру делали 10 лет...
9 лет делали 1000 планет, а в последний год игру))
Ну я так и высказывался ранее ,сначала страдали фигней и тратили деньги ,а когда прижало доделали наспех и выбросили на рынок .Прямо как в воду глядел ,АХА-ХА ! Да это прямо видно ,как сюжет сначала закручивается ,а потом просто пшик и все тут , прыгай дурачёк .Ничего не допилили толком ,всюду недоделанные механики ,нормальных квестов - раз,два и обчелся . А что бы занять игроков ,вместо качественного контента предложили галимый дроч в стиле ммо .
С квестами не согласен хороших дохрена и они куда проработанней чем в том же Ф4.
На чем основано твоё утверждение что "игру просто выбросили на рынок" и какие механики недоделаны?
Это беда всех больших корпораций - работаю в такой (не игровой) и всё прям как у нас, чем больше компания, тем больше бюрократии и тысяч новых мнений, как делать то или то, чтобы это регулировать хоть как то, вводят тысячи правил и инструкций и всё, приплыли. Все крупные студии такие. Ебанина
Ну давно уже писал, что по игре видно как куча команд отработали свой кусок на отлично, а связать всё это не смогли. Конструктор корабля, симулятор, модели звездных систем, базы и всякое такое сделано круто. А связать не смогли или как попало залепили.. как с фаст-тревелом.
Персонажи, диалоги и квесты кстати кривые с самого начала. Романсить Сару это вообще сплошная кринжатина. Других не пробовал.
По моему все это прекрасно работает в совокупности со всеми механиками, и игра работает так же как её и дизайнили, это тоже самое что и в скайрим или Fallout.
Да конечно. Тратить 5 часов на дизайн корабля, в котором потом летаешь по минуте-две между фаст-тревелами) Нет, спасибо)
А тебе надо летать на корабле по неделям как в реальной жизни?
Нет , но хотя бы дайте полетать как в no man's sky .
Или тот же Everspace2.
да давайте по 20 лет игры делать,чё уж там , к выходу игры уже 40-50+ летние фанаты будут рады , ну те что доживут :)))
Все дело в нежелании делиться, могли бы привлечь модеров - в тем более что движок старый, известный. Но ска они просто разрекламировали го-но и сорвали на первых продажах тем придуркам, кто верил что игра раскроется. А дальше..., я даже не уверен что будет какая-то разработка через год
А разработчики? Отец начал, сын доделывал игру, а внук играет(после всех модов и патчей, который он доделал после уже своего отца)))
Еще каких то лет семь восемь и игра была бы идеальна! Игрочишки виноваты, все им быстрей быстрей подавай! :)))) Позорище космических масштабов! :)))
С сарказмом согласен полностью!!!)))
по 5-7 лет делают игру кучу разрабов и не хватило времени, может проблема в их устаревшем движке??
Прямо сказано, что тут проблема менеджмента. Херовый менеджмент может затянуть проект, не важно какой, игровой, архитектурный, научный, на десятки лет и это даже не преувеличение
поразительно, что почти за 30 лет или более они не научились управлять людьми
Скорее не привыкли работать в большой команде Ф4 вроде 120 человек делало, к разработке старфилда 500 человек причастны.
А может быть проблема в игроках которые сами не знают чего они хотят, потому что движок то как раз у них новый.
Скорее обнавленный.
Вообще я не думаю что загрузки пропадут даже если они сменят движок, вон The outer worlds на UE5 делали и загрузки никуда не делись, просто потому что так проще разрабатывать игру.
У них из вариантов либо сделать мир более статичным чтоб не ломать скрипты либо просто лучше скрывать загрузки.
Чем они там занимаются столько лет?
"А вы, друзья, как не садитесь"...
Ну ничего нового, кажется кто то до выхода игры говорил что скорее всего им придется вырезать то трети всех фич чтобы успеть выпустить ее к назначенному релизу, потом ее правда перенесли еще на год.
Но судя по тому что там в файлах игры находят вырезали они дохрена всего.
Так это что игра? А я думал редактор карт за фулл прайс выпустили.
а на что хватило времени?! все квесты всратые а не только финал, а там где есть хоть проблеск чего-то интересного всё убивает всратый геймдизайн, тупые диалоги, еще тупее интеллект нпс и врагов и бесконечное принеси-подай туда сюда через долбанные загрузки-загрузки-загрузки...
В чем конкретно квесты всратые?
Идеальная отмазка. Ну да, ну да. :)
Я готов скачать 500+гб лишь бы была свобода выбора, как минимум 5+ концовок квестов в зависимости от выбора и хоть один финал в игре ска.... За что ипанутые платят?!
Ну так закончите. Выпустите обновление и закончите игру. Че вам мешает? Выпустите бесплатное длс с концовкой.
Пфф там у них практически на всё "не хватило времени" а ещё кучу времени и ресурсов они угробили на какую то ненужную хрень вместо того что бы добавлять и делать то что действительно нужно, сейчас уже в который раз прохожу четвёртый фолыч блин сколько же там шикарных, отлично проработанных локаций которые исследуешь с огромным удовольствием, в каждой из них есть сценки воссозданные с помощью кучи элементов интерьера и различных вещей (про весь остальной контент и механики я даже не говорю) в отличии от старфилда где нормальных локаций для исследования вообще практически нет, большинство пещер это просто какое то убожество, совершенно прямая, пустая кишка без каких либо деталей, ещё и расстояния между локациями просто неадекватное.
Что конкретно в игре не нужно и не проработано? старфилд это тот же самый Fallout 4 со всеми деталями и проработкой, только в космосе.
У беседки только свитки норм. Фуфлоуты и сраньфильды имитация свитков.
зачем вы делаете игру если у вас нет времени. куда спешите? поспешиш людей нае...шь. за бабло души продали свои , лицемеры.
Ага, пусть ещë скажут что денег не хватило. Такая себе отговорка))
Он вообще не то написал, что в заголовке, речь идёт о какой-то локации которую пришлось вырезать из финала игры, потому что игра уже была готова, просто кому-то из руководства показалось что лучше не тратить время и ресурсы на ещё одну большую локацию, это абсолютно нормально для любой разработки игры, но статья уже пестрить какими-то очевидными фейками и кормом для стада что хейтят игру.
думаюдо финала все рано не многие не дойдут. я фолл 4 и скурим 5 не прошел. главное было заделать клевый геймплей чтоб 1000 планет а не 10 чтоб не скучно было и звездолеты строишь в абордаж бегаешь и все лутаешь и хабар себе на базу тащишь.
Мудак ты конченный уилл шен и все твои прихвастни тоже
Ты больной что ли?