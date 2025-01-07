Ведущий дизайнер квестов Starfield считает, что геймеры устали от масштабных игр

Большие цифры могут произвести впечатление. Рассказы о том, что в вашей игре сотни часов контента, десятки захватывающих побочных квестов и карта, требующая часа на полное прохождение, в свое время были отличными рекламными ходами.

Но в последнее время, по всей видимости, наметился сдвиг в сторону «меньше значит больше», и по мнению бывшего разработчика Bethesda и дизайнера квестов Starfield Уилла Шена, геймеры в большинстве своем устали от масштабных впечатлений.

Мы достигли того момента, когда люди начинают уставать, - сказал он в интервью Kiwi Talkz. Все больше людей испытывают усталость от того, что надо тратить на игру по 30, 100 и более часов. У них уже есть игры, к которым они регулярно возвращаются, и добавлять к этому списку еще одну - непосильная задача. Это всегда сложно.

По мере того как геймеры становятся старше, а их жизнь - более насыщенной, становится невероятно сложно посвятить 100+ часов прохождению RPG. Хотя время от времени попадаются игры, в которые просто нельзя пропустить, но в целом погружение в масштабный опыт может показаться скорее чем-то пугающим, чем захватывающим.

В феврале выходит как минимум четыре масштабные ролевые игры, и не факт, что вы захотите тратить на них свое свободное время.