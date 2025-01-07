Ведущий дизайнер квестов Starfield считает, что геймеры устали от масштабных игр

Большие цифры могут произвести впечатление. Рассказы о том, что в вашей игре сотни часов контента, десятки захватывающих побочных квестов и карта, требующая часа на полное прохождение, в свое время были отличными рекламными ходами.
Но в последнее время, по всей видимости, наметился сдвиг в сторону «меньше значит больше», и по мнению бывшего разработчика Bethesda и дизайнера квестов Starfield Уилла Шена, геймеры в большинстве своем устали от масштабных впечатлений.
Мы достигли того момента, когда люди начинают уставать, - сказал он в интервью Kiwi Talkz. Все больше людей испытывают усталость от того, что надо тратить на игру по 30, 100 и более часов. У них уже есть игры, к которым они регулярно возвращаются, и добавлять к этому списку еще одну - непосильная задача. Это всегда сложно.
По мере того как геймеры становятся старше, а их жизнь - более насыщенной, становится невероятно сложно посвятить 100+ часов прохождению RPG. Хотя время от времени попадаются игры, в которые просто нельзя пропустить, но в целом погружение в масштабный опыт может показаться скорее чем-то пугающим, чем захватывающим.
В феврале выходит как минимум четыре масштабные ролевые игры, и не факт, что вы захотите тратить на них свое свободное время.
Геймеры устали от невыполненных обещаний и халтуры. И от того, что в игры насаждается всякое г"вно вроде фемок, петушья, обезьян. Когда-то же были нормальные проекты, а потом как-то резко свернуло не туда.
нет не устали, от пустых миров и устаревших геймдизайнерских решений, от 100500 дверей с подгрузками устали.
Ага, наша игра провалилась, значит мир устал от таких игр как наша, а не мы фигню сделали. Даже не пытайтесь такие игры делать, вдруг вы сделаете шедевр и мы будем выглядеть криворукими ушлепками, кто мы реально и есть.
Геймеры устали от низкого качества игр, повестки , бездарного сюжета и отсутствия новизны . И открытый мир тут не при чём. Если человек отвращается думая об играх с открытым миром, он явно представляет Ubisoft . А Starfild та ещё толстая кишка, и открытость там условная .
Просто игры надо делать, а не вешать лапшу и дерьмо на уши перед выпуском игры, и не делать настолько мерзких персонажей что играть не охота до выхода модов, пустые мертвые миры.
перевожу. ...я сделал мусор который никому не интересен. все играют в масштабные игры с открытым миром и радуются. а я не могу придумать ничего интересного и занимаю не то место в компании. если взять любого энтузиаста с улицы способного на анализ то он бы сделал лучше. но я тут по блату и мне платят большие деньги. по этому я двигаться не собираюсь и буду впаривать другим что я делаю все хорошо а все вокруг виноваты что им не нравиться...
хочу линейные ламповые игры с атмосферой и графикой
Я бы не сказал. Мы устали от пустых миров и тупых квестов! А не от их величины.
Люди устали от масштабных провалов, а не от игр. Тем более когда все целятся на фотореалистичную графику, и забивают на сюжет и механики игр. Правильно в народе говорят, Старфилд от Ф3 не далеко шагнул. Изменилась только графика, все остальное, как ипроблемы -те же самые.
Открытый мир - я устал добавлять квесты.
Устают из-за однотипного контента. Для начала пусть попробуют поменять дизайн локаций, а не наклонировали одинаковых баз\поселений\пещер, даже текстуры не меняют. Потом эти локации нужно наполнить интересными квестами, загадками или лутом исключая сундуки с скинами.
да ладно? тока дошло
достаточно игры по типу финал фентези 7 римейк, она проходится 40 часов, но это офигенные 40 часов
а не те вымученные 40 часов в том же асассинс крид оригинс
тоже побочками задушила - всё остально норм
До этой поделки с масштабами у Беседки всё было нормально (это тут они решили сделать 100500 пустых планет а многие другие элементы сделали хуже), и локации были отлично проработаны, для меня лично вообще Беседка это были единственные разрабы которые делали классные игры и действительно хороший открытый мир и самое главное хорошо проработанные, многоуровневые локации которые было интересно исследовать, в большинстве подобных игр локации это в лучшем случае 2-3 небольшие комнаты.
я вот хочу поиграть в старфилд может там интересные квесты есть, стоит того?
Зайди в тему впечатления от игры и почитай отзывы, там уже решишь стоит оно того или нет, опять же ни кто не мешает скачать репак и попробовать.
викинг может мне ты интересен
Ну мне лично она не зашла, меня хватило на 20 часов, квесты там наверно интересные есть но многие другие элементы сделаны хуже чем в предыдущих играх Беседки, проработка локаций вообще ужасная, опять же расстояния между локациями неадекватно большое и т.д., правда в патчах добавили транспорт.
Пытался аж часов 150, в профиле куча статей по старфилду и я его дико защищал. Короче там есть интересные темы (корабль, некоторые планеты), но очень мало контента для такого масштаба. В начале будет интересно, но часов через 30 начнешь попадать на одни и те же локи и на этом как бы всё, а сюжет не настолько интересный чтобы это вытащить плюс лютейшие косяки типа постоянного фт, багов и прочей кривоты.
дело не в том масштабная игра или нет, дело в том что люди устали от заветно масштабных обещаний.
Сейчас прохожу Timesplitters 3 - максимально линейная и простая коридорная игра. Самое интересное, что заходит лучше разных современных ААА
На одном дыхании. Еще столько же проходить.
В старфильд реально часов 8 побегал и устал от интерактивного мусора.
От такой срани как старфилд и конкорд люди устали, открытый мир с жанром action-adventure и action\rpg многим нравится, но последнии игры просто забивают на баланс пушек и мобов делая просто бредовые ситуации которые спасают только донатные пухи поэтому всех это и бесит...
Пустышка масштабных размеров)))
АХаххахахах. АХАХЗХАЗАЗХАЗХАЗХАХЗЗХА.
Сделать тупые, скучные, убогие квэсты.
Сказать что игроки не поняли/устали/тупые.
Профит!
Демедж контрол всегда смешно выглядит. Придумаем миллион причин и найдем виноватых в лице игроков, это уже базированная такая база.
Не от масштабных, а от однообразных игр геймеры устали.
Как и от бездушных и пустых локаций которые максимум служат для фарма.
Ну тут я согласен. Открыты мир - мой любимый жанр, но я уже давно заметил, что устал от него. Иногда просто хочется - линейную коридорную игру с хорошим сюжетом, даже если тебя будут вести за ручку. Увы,за последнии пару лет - ничего достойного не выходило такого.
не, чел. мы от го8на устали. от го8на космических масштабов.
Геймеры устали не от масштабных игр, а от повесточных! Типа Балды Гея 3, Гендербага 2077 или Лесбака 4! Вот от такого д*рьма геймеры устали!