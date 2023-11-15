Звезда "Очень странных дел" обожает играть в Starfield, несмотря на всю спорность проекта

Bethesda Softworks в сентябре этого года выпустила масштабную космическую ролевую игру Starfield. До релиза это был горячо ожидаемый проект, который после выхода успел разочаровать многих игроков и фанатов студии. Несмотря на спорные моменты игры, она продолжает доставлять удовольствие миллионам геймеров со всего мира, среди которых неожиданно оказался известный актер из сериала "Очень странные дела".
В своей любви к Starfield признался сам Дэвид Харбор, которого многие знают по роли шерифа Джима Хоппера в "Очень странных делах" и недавней экранизации Gran Turismo. Во время мероприятия Boxlunch Holiday Gala актер признался журналистам, что обожает огромный космический мир и продолжает активно исследовать планеты.
Как отметил Харбор, он понимает, что Starfield получился спорным, и также, как и другие геймеры, замечает некоторые недостатки такой масштабной RPG. Тем не менее положительные стороны проекта для него все же сильно перевешивают. Ему нравится богатый мир Starfield, где можно развивать своего персонажа, получать огромные суммы денег на свой счет и строить корабли. А еще Дэвид Харбор признался, что довольно часто занимается воровством и контрабандой, потому что это оказалось весьма интересным занятием в игре.
Это как обычно со всеми играми беседки бывает, сначала все засирают каждую игру беседки, потом через лет 5 ее называют классикой, и обливион ругали и скайрим и фолычи и тоже самое и со старфилдом будет, очень хорошая игра, которая со временем станет еще лучше благодаря дополнениям и модам и будет считаться бессмертной классикой.
Нет, Скайрим и на старте был неплох, там не было отзывов в Стиме 70%, и даже у Фэллаута 4 не было таких отзывов. Только слепой не заметит деградации студии. Если оправдывать это поделие Тодда Говарда, то ТЕС6 будет уровнем Колды, критика всегда нужна, а уж тем более критика таких известных разработчиков. Представьте, если No man's sky и Киберпанк на старте никто бы не критиковал, сказали бы все ну ладно, и так пойдёт, разработчики забили бы на полировку и исправление игры раз так вам пойдет.
Скайрим на старте так же крыли, говорили что вот обливион и моровинд был лучше а это что за поделие. На выходе обливиона говорили тоже самое, что за поделие, вот моровинд был круче. На выходе моровинда тоже очень смешно было, так же говорили в даггерфол был круче. Про старт даггерфола я только не знаю) Про фоллаут 3 говорили вот фоллаут 2 был лучше. Про фолыч 4 говорили вот нью вегас и тройка были лучше, про 76 просто говорили что он кал но там на старте это заслуженно было, сейчас вполне себе хорошая игра как раз таки исправили многое. Ну и про старфилд тоже самое. Тоже хорошая игра вышла просто с другими акцентами как и все предыдущие игры, и так же все ругают вот раньше было лучше. С ноу мен скай и киберпанком вообще смысла нет сравнивать, там лютый кошмар на старте был, в ноу мен скай было ноу контент скай, а киберпанк полон багов и не работающих механик был. В старфилде таких проблем не было на старте, и контента на пару сотен часов в ручную сделанного, и багов было мало на релизе даже во время раннего доступа, достаточно отполированная игра вышла.
Я говорю за себя, у меня собственное мнение, а не то, что там говорили некоторые олды-фанаты Беседки. В Скайриме было классное начало где тебя везут в телеге, налетает Дракон и т.д., и в целом неплохая сюжетка, а в Старфилде нет ничего этого. В Скайриме мир был интереснее. Насчёт того, что новые игры за редким исключением деградируют в сравнении со старыми, кроме графики конечно, так это факт, так что твой пример неуместен. Скайрим был просто оказуален в сравнении с прошлыми частями, но во многом он был хорош. Если дать пройти новому игроку на выбор Морровинд или Скайрим, уверен, 95% выберет Скайрим. А вот если дать выбор между Старфилдом и Скайримом, то тоже уверен, что большинство выберет Скайрим.
Ну да, только сырой и недоделанный на старте Киберпанк был лучше чем твой Старфилд без таких проблем, потому что Киберпанк как игра изначально лучше, а Старфилд средняя игра, которую спасти могут только мододелы через много лет. Контента на пару сотен часов в ручную сделанного.... Не смеши, большая часть контента мусорного, сгенерированнного нейросетью скорее всего, хотя современному поколению мобильных помоек и такое зайдет, по сравнению с мобилками это шедевр конечно), оно ценит количество, а не качество. Я помню Обливион ругали тоже, за генерацию одинаковых подземелий, но история и сеттинг вытягивали игру в отличии от Старфилда, в Скайриме Беседка исправилась.
Может просто это его первая игра в жизни? В таком случае его можно будет понять.
аудитория игры - дяди за 35, а для зумерков уйма других игрушек.
Поддерживаю. Беседка наконец-то сделала нормальный Фоллаут без клоунады. Я джвадцать лет ждал такую игру.
"Мне никогда не нравился этот персонаж".
Вот и молодец - играет и не ноет, как всякие убогие хейтерки-милкдринкеры.
Да, блин, уже почти три месяца прошло, пора завязывать с тупым хейтом.
Естественно что люди играют. Игра очень даже не плохая, даже сейчас. Просто потом, после доработок, она станет лучше.
После каких доработок? После того как ее исправят мододелы лет через 5, а может даже совсем новую и интересную сюжетку сделают на основе тухлой сюжетки Старфилда. Так в чем тут тогда заслуга Беседки? Уже столько времени прошло с момента релиза, а Беседка только сумела выкатить бета-патч с минимум изменений. Если вам Старфилд очень неплохая игра, то желаю вам такой же "очень неплохой" TES VI.
Доработок мододелов*, ты уж если начал говорить, то говори до конца, а так согласен, чего хейтить её, это же типичная игра на костылях от беспезды
Так игра замечательная же. Не идеальная, но великолепная. Наиграл 300 часов - в принципе, даже если брать стоимость часа игры при покупке Premium Edition - стоимость не высока.
С радостью вернусь к игре с выходом DLC и официальной локализации.
Да нормальная игра, не шедевр конечно, но много лучше чем многие высеры за последние годы
Старфилд сам относится к высеру особенно с его бюджетом
Худшая игра этого тысячелетия, первый гвоздь в гроб крупным рпг проектам от 3-его или 1-го лица.
При том что старфилд разрабатывался семь лет и с учетом того что в этот период времени уже были технологии, сделать, по крайней мере, хорошие анимации лиц, как в БГ3, хоть БГ3 и разрабатывался столько же и с бюджетом в 2 раза меньшим, можно с уверенностью сказать что да, старфилд - высер