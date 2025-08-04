Анонсирована пошаговая тактика Starfinder: Afterlight по настольной игре Starfinder

По Starfinder выйдет партийная рпг Starfinder: Afterlight от молодой студии Epictellers Entertainment.

Действие Starfinder: Afterlight развернется в мире, которому грозит скорое уничтожение. Чтобы предотвратить это, главному герою предстоит собрать отряд из уникальных спутников, среди которых будут как андроиды-убийцы, так и мистические пророки. Пошаговые тактические бои основаны на 2 издании Starfinder с тремя действиями на ход и классами — Солдат, Оперативник, Мистик, Солярианец, Посол и Колдун.

Среди особенностей игры:

Нелинейный сюжет на 40-60 часов прохождения.

6 уникальных компаньонов.

Профессиональная озвучка, за режиссуру отвечает Нил Ньюбон, озвучивший Астариона.

Несколько уровней сложности — от элементарного до тактического кошмара.

Официальная поддержка модификаций с полноценными инструментами для сообщества.

Релиз Starfinder: Afterlight запланирован на 2026 год, создатели так же собираются открыть Kickstarter-кампанию, в ходе которой больше расскажут о будущей игре.