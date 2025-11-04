Роджер Кларк станет голосом рассказчика в Starfinder: Afterlight

Роджер Кларк, известный по роли Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, присоединился к актёрскому составу научно-фантастической RPG Starfinder: Afterlight. В игре, основанной на популярной настольной ролевой системе, Кларк озвучит рассказчика, который будет сопровождать игроков в их космическом приключении.

По словам разработчиков, талант артиста в сочетании с голосами его коллег сделает проект «ещё более эпичным». Руководит кастом проекта Нил Ньюбон, известный по роли эльфа-вампира Астариона в Baldur's Gate 3. Он также озвучит Проповедника, одного из ключевых персонажей — пришельца-ширрена.

Среди других участников голосового состава — Фред Таташиор (Mass Effect), Инел Томлисон (Dragon Age), Мелисса Медина (Warframe: 1999), Джеймс Александр (Lords of the Fallen) и Каролина Равасса (Overwatch). Их профессионализм поможет создать живой и атмосферный мир, где каждый персонаж будет ощущаться уникальным и запоминающимся.

Starfinder: Afterlight выйдет в раннем доступе на ПК в 2026 году. Пока игра находится на стадии краудфандинговой кампании на Kickstarter: почти 12 тысяч участников внесли 754 тысячи долларов. Сбор средств завершится 6 ноября, после чего разработчики сосредоточатся на завершении финальных этапов разработки.

Игрокам предстоит исследовать космос, взаимодействовать с разнообразными персонажами и принимать решения, влияющие на ход истории. Голос Роджера Кларка обещает стать ключевым элементом погружения, делая приключение ярким и эмоционально насыщенным.