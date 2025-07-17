Время выживать: StarRupture приглашает на первый публичный тест

Разработчики научно-фантастической песочницы StarRupture объявили дату первого публичного теста — с 29 по 31 июля все желающие смогут погрузиться в суровый мир Аркадии-7 и опробовать ключевые механики проекта.

StarRupture сочетает в себе строительство базы, исследование, кооперативное выживание и боевые столкновения. При этом разработчики подчеркивают: несмотря на кооперативный уклон (до четырёх игроков в команде), игра будет интересна и тем, кто предпочитает одиночную игру.

Публичный тест откроет доступ к ранней версии и даст участникам шанс первыми оценить баланс, сложность и атмосферу грядущей песочницы. Разработчики рассчитывают на активную обратную связь, чтобы улучшить проект к релизу.

Заявку на участие в тестировании можно оставить уже сейчас — на странице StarRupture в Steam.