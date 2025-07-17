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StarRupture 2025 г.
Экшен, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
6.7 15 оценок

Время выживать: StarRupture приглашает на первый публичный тест

butcher69 butcher69

Разработчики научно-фантастической песочницы StarRupture объявили дату первого публичного теста — с 29 по 31 июля все желающие смогут погрузиться в суровый мир Аркадии-7 и опробовать ключевые механики проекта.

StarRupture сочетает в себе строительство базы, исследование, кооперативное выживание и боевые столкновения. При этом разработчики подчеркивают: несмотря на кооперативный уклон (до четырёх игроков в команде), игра будет интересна и тем, кто предпочитает одиночную игру.

Публичный тест откроет доступ к ранней версии и даст участникам шанс первыми оценить баланс, сложность и атмосферу грядущей песочницы. Разработчики рассчитывают на активную обратную связь, чтобы улучшить проект к релизу.

Заявку на участие в тестировании можно оставить уже сейчас — на странице StarRupture в Steam.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
нитгитлистер
строительство базы, исследование, кооперативное выживание и боевые столкновения.

всё это в ненаучно-феерическом сеттинге. вот прям как под копирку на ряду с остальными подобными

4
askazanov

От конвеера этого выживача уже тошнит.

3
Snake2105 askazanov

Пусть делают тебе то что? А то глядишь и что то толковое выйдет что всем понравится

нитгитлистер Snake2105

я просто недолюбливаю коопы))

1