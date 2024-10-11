Кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination вышел из раннего доступа

Игра Starship Troopers: Extermination официально вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработанная компанией Offworld Industries в сотрудничестве с Sony Pictures Consumer Products и Knights Peak, игра переносит игроков в знакомую вселенную фильма "Звездный десант", наполненную ужасающими существами и масштабными сражениями.

Starship Troopers: Extermination представляет собой кооперативный шутер от первого лица на 16 игроков, который вышел из раннего доступа и стал доступен на всех основных платформах, включая Epic Games Store. Новая версия игры включает обучающий режим, где Каспер Ван Дьен вновь исполняет роль генерала Рико. Это только первая глава одиночного обучения, а дальнейшие обновления добавят новые миссии и механики.

Важным нововведением стал Жуки-бомбардир, вдохновленный фильмом 1997 года. Этот мощный бронированный враг требует слаженной командной работы для уничтожения. Также была добавлена новая ледяная планета Бореас, на которой игрокам предстоит бороться с эволюционировавшими арахнидами в условиях экстремальной зимы.

Полная версия игры предлагает новые механики, в том числе возможность создания собственных военных компаний, где игроки смогут сотрудничать, выполняя специальные операции и получая награды.