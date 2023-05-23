Outlast Trials и Starship Troopers возглавили чарт продаж Steam за прошедшую неделю

Цифровой магазин Valve отчитался об продажах игр и устройств в Steam за прошлую неделю с 16 по 23 мая.
Безоговорочным лидерами чарта продаж среди игр стали Outlast Trials и Starship Troopers, которые были прекрасно приняты игроками в Steam
Уже сейчас The Outlast Trials показала гораздо лучшие результаты, чем два предыдущих релиза Outlast на Steam. Первая Outlast привлекла 11800 человек за один пиковый день шесть лет назад, а The Outlast Trials уже может похвастаться результатом более 36600 игроков в той же категории. Огромный интерес к игре от студии Red Barrels выливается в хорошие продажи.
В выходные Starship Troopers: Extermination привлекла 16 000 поклонников и получила феноменальный рейтинг (93% рецензий - положительные). В настоящее время игра Offworld Industries занимает второе место в списке самых кассовых игр на Steam.
Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 16 по 23 мая:
- The Outlast Trials
- Starship Troopers: Extermination
- Steam Deck
- EA SPORTS FIFA 23
- Call of Duty®: Modern Warfarе 2
- Rust
- V Rising
- Far Cry 6
- NBA 2K23
- Crusader Kings 3
https://store.steampowered.com/charts/topsellers/global/2023-5-16 Я смотрю какую-то другую статистику?
выше список без F2p игр