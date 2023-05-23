Starship Troopers: Extermination 17.05.2023
6.4 47 оценок

Outlast Trials и Starship Troopers возглавили чарт продаж Steam за прошедшую неделю

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butcher69
Новости

Цифровой магазин Valve отчитался об продажах игр и устройств в Steam за прошлую неделю с 16 по 23 мая.

Безоговорочным лидерами чарта продаж среди игр стали Outlast Trials и Starship Troopers, которые были прекрасно приняты игроками в Steam

Уже сейчас The Outlast Trials показала гораздо лучшие результаты, чем два предыдущих релиза Outlast на Steam. Первая Outlast привлекла 11800 человек за один пиковый день шесть лет назад, а The Outlast Trials уже может похвастаться результатом более 36600 игроков в той же категории. Огромный интерес к игре от студии Red Barrels выливается в хорошие продажи.

В выходные Starship Troopers: Extermination привлекла 16 000 поклонников и получила феноменальный рейтинг (93% рецензий - положительные). В настоящее время игра Offworld Industries занимает второе место в списке самых кассовых игр на Steam.

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 16 по 23 мая:

  1. The Outlast Trials
  2. Starship Troopers: Extermination
  3. Steam Deck
  4. EA SPORTS FIFA 23
  5. Call of Duty®: Modern Warfarе 2
  6. Rust
  7. V Rising
  8. Far Cry 6
  9. NBA 2K23
  10. Crusader Kings 3
ПК
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Pasha_King

https://store.steampowered.com/charts/topsellers/global/2023-5-16 Я смотрю какую-то другую статистику?

-1
RickeyIMBA

выше список без F2p игр

0