Outlast Trials и Starship Troopers возглавили чарт продаж Steam за прошедшую неделю ©

Цифровой магазин Valve отчитался об продажах игр и устройств в Steam за прошлую неделю с 16 по 23 мая.

Безоговорочным лидерами чарта продаж среди игр стали Outlast Trials и Starship Troopers, которые были прекрасно приняты игроками в Steam

Уже сейчас The Outlast Trials показала гораздо лучшие результаты, чем два предыдущих релиза Outlast на Steam. Первая Outlast привлекла 11800 человек за один пиковый день шесть лет назад, а The Outlast Trials уже может похвастаться результатом более 36600 игроков в той же категории. Огромный интерес к игре от студии Red Barrels выливается в хорошие продажи.

В выходные Starship Troopers: Extermination привлекла 16 000 поклонников и получила феноменальный рейтинг (93% рецензий - положительные). В настоящее время игра Offworld Industries занимает второе место в списке самых кассовых игр на Steam.

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 16 по 23 мая: