Свежее обновление для Starship Troopers: Extermination добавило новый режим ©

Тактический кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination получил крупное обновление. Обновление имеет номер 0.5.0 и несет в себе ряд долгожданных новых возможностей и улучшений.

Главным из них является новый режим под названием Hive Hunt. Это вариант игры для 4-х игроков, в котором нам предстоит пробиваться через туннели арахнидов. Цель игроков - заложить ядерные бомбы в ядра гнезд арахнидов и эвакуироваться до истечения времени.

Интерфейс также был улучшен. В частности, теперь мы можем видеть на экране динамику накопления очков опыта, что облегчает игрокам понимание того, что именно способствует накоплению XP. Баланс игрового процесса с точки зрения развития, классов и оружия также был значительно улучшен. Добавлены новые виды оружия, базовые комплектации, инструменты и бонусы.

Версия движка Unreal Engine, используемая в игре, обновлена до sdo 5.2.1. Также были исправлены многочисленные баги.

Starship Troopers: Extermination доступна исключительно на ПК. Игра дебютировала в раннем доступе 17 мая этого года. Приобрести игру можно в Steam.