Для стратегии Starship Troopers: Terran Command выйдет дополнение Urban Onslaught в июне этого года

Slitherine Software и The Artistocrats сообщили, что второй основной DLC для стратегии в реальном времени Starship Troopers: Terran Command выйдет в июне этого года. Он добавит новую планету, сюжетную кампанию из восьми миссий и восемь новых игровых юнитов.

В Urban Onslaught конфликт между человечеством и паукообразными переносится на городские улицы новой планеты в сюжетной кампании из восьми миссий, ориентированной на тактически богатые открытые карты.

Натиск паукообразных превратил величественные бульвары и высокие небоскребы в руины, а дома горожан оказались в огромной опасности. Полчища жуков вторгаются в центральные районы, а местная полиция полностью разгромлена. Теперь на плечи игрока ложится ответственность привести мобильную пехоту к победе и вернуть себе этот маяк человеческой цивилизации.

Urban Onslaught не только добавляет новую среду для ведения войны, но и расширяет возможности борьбы с ошибками многими новыми способами. DLC добавляет для игрока восемь новых типов юнитов, включая механизированные ракетные установки, парящие автопушки и боевые самолеты, четыре новых типа юнитов-паукообразных и две новые сложные миссии.

Полный список функций, включенных в DLC: