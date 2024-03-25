Для стратегии Starship Troopers: Terran Command выйдет дополнение Urban Onslaught в июне этого года

Slitherine Software и The Artistocrats сообщили, что второй основной DLC для стратегии в реальном времени Starship Troopers: Terran Command выйдет в июне этого года. Он добавит новую планету, сюжетную кампанию из восьми миссий и восемь новых игровых юнитов.
В Urban Onslaught конфликт между человечеством и паукообразными переносится на городские улицы новой планеты в сюжетной кампании из восьми миссий, ориентированной на тактически богатые открытые карты.
Натиск паукообразных превратил величественные бульвары и высокие небоскребы в руины, а дома горожан оказались в огромной опасности. Полчища жуков вторгаются в центральные районы, а местная полиция полностью разгромлена. Теперь на плечи игрока ложится ответственность привести мобильную пехоту к победе и вернуть себе этот маяк человеческой цивилизации.
Urban Onslaught не только добавляет новую среду для ведения войны, но и расширяет возможности борьбы с ошибками многими новыми способами. DLC добавляет для игрока восемь новых типов юнитов, включая механизированные ракетные установки, парящие автопушки и боевые самолеты, четыре новых типа юнитов-паукообразных и две новые сложные миссии.
Полный список функций, включенных в DLC:
- Новая планета, новая среда: раздавите жуков на городских улицах, освободите огромный аэропорт, зачистите внутренние здания и путешествуйте по подземным подвалам, канализации и линиям метро.
- Сюжетная кампания из 8 миссий, ориентированная на открытые карты, предлагающие тактическую свободу.
- 2 новые миссии-испытания.
- 8 новых игровых юнитов, включая механизированные ракетные установки, парящие автопушки и боевые самолеты.
- 4 новых типа юнитов паукообразных.
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