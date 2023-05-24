Музыку к изометрическому хоррору Stasis: Bone Totem написал Марк Морган, композитор Fallout, Wasteland и Torment ©

The Brotherhood сообщает, что Stasis: Bone Totem, долгожданная грядущая изометрическая приключенческая игра в жанре ужасов, будет иметь оригинальную музыку Марка Моргана.

Морган, известный своей исключительной работой над Fallout, Wasteland, Torment: Tides of Numenera и оригинальной Stasis, очаровывает игроков своими навязчивыми мелодиями в Stasis: Bone Totem.

«Мы очень рады, что Марк Морган привнес свой невероятный талант в Stasis: Bone Totem», — сказал Крис Бишофф, соучредитель The Brotherhood. «Его навязчивые и атмосферные звуковые ландшафты повысят эмоциональное воздействие нашей игры, обеспечивая незабываемые впечатления от прослушивания».

Эта новая история следует за Маком и Чарли и их суперигрушкой Моисеем в атмосферной вселенной Stasis. Их обнаружение заброшенной нефтяной вышки раскрывает тщательно охраняемый секрет на дне океана. Приготовьтесь перемещаться по обширной подводной базе, решать запутанные головоломки и разгадывать тайну двухтысячелетней давности.

Stasis: Bone Totem выходит 31 мая на ПК в STEAM и GOG.