Состоялся релиз мрачного приключения Stasis: Bone Totem ©

Состоялся релиз Stasis: Bone Totem, продолжение превосходного изометрического приключения 2015 года Stasis от студии The Brotherhood. Игра доступна исключительно на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.

Серия была задумана как антология, в каждой последующей части которой предлагаются новые реалии и отдельная история. События Stasis: Bone Totem разворачиваются на месте заброшенной подводной нефтяной платформы. Игра рассказывает о семейной паре, которая попадает туда в поисках ценного металлолома и случайно открывает темные секреты безжалостной корпорации.