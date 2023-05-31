Stasis: Bone Totem 31.05.2023
6.6 25 оценок

Состоялся релиз мрачного приключения Stasis: Bone Totem

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Состоялся релиз Stasis: Bone Totem, продолжение превосходного изометрического приключения 2015 года Stasis от студии The Brotherhood. Игра доступна исключительно на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.

Серия была задумана как антология, в каждой последующей части которой предлагаются новые реалии и отдельная история. События Stasis: Bone Totem разворачиваются на месте заброшенной подводной нефтяной платформы. Игра рассказывает о семейной паре, которая попадает туда в поисках ценного металлолома и случайно открывает темные секреты безжалостной корпорации.

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