Undead Labs опубликовала загадочный тизер в социальных сетях

Xbox Games Showcase 2025 состоится всего через несколько дней, и фанаты с нетерпением ждут, что покажет Microsoft. Одной из студий, которая может присутствовать на мероприятии, является Undead Labs.

Студия Undead Labs, ответственная за франшизу State of Decay, сегодня опубликовала загадочный пост в социальных сетях. На опубликованном изображении была надпись на непонятном языке, которая быстро привлекла внимание сообщества.

Поклонники смогли расшифровать сообщение как «Look Beyond to Understand» (Загляните за пределы, чтобы понять). Однако значение изображения остается загадкой.

Мы знаем, что в настоящее время студия разрабатывает State of Decay 3, что вызывает подозрение, что тизер — это превью того, что мы увидим на мероприятии. С другой стороны, некоторые игроки посчитали визуальные эффекты более инопланетными, чем связанными с зомби, что повышает вероятность нового проекта.

Нам просто нужно подождать и узнать. Xbox Games Showcase 2025 запланирована на 8 июня.