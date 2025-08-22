Static Dread: The Lighthouse окупилась всего за две недели после релиза

Инди-хоррор Static Dread: The Lighthouse, вдохновлённый произведениями Говарда Лавкрафта, стал финансово успешным всего через несколько дней после выхода. Игра от студии solarsuit.games вышла в Steam 6 августа 2025 года и уже к 21 августа полностью отбила производственный бюджет.

По данным сооснователя издательства Polden Publishing Кирилла Орешкина, валовая выручка проекта достигла 167,9 тыс. долларов, а чистый доход после вычета налогов и возвратов составил 143,5 тыс. долларов. При этом затраты на разработку оценивались примерно в 70 тыс. долларов.

С момента релиза было продано более 20 тысяч копий, а ключевыми рынками стали США (29%), Россия (22%) и Казахстан (8%). В пиковые моменты онлайн достигал 503 одновременных игроков, а рейтинг игры в Steam держится на отметке «очень положительно» на основе 470 отзывов.

По прогнозу издателей, в оптимистичном сценарии за первый год продажи могут достичь 80–100 тыс. копий, а за пять лет — вырасти до 200–300 тыс.

Static Dread: The Lighthouse — атмосферный симулятор смотрителя маяка, сочетающий психологический хоррор и элементы выживания. Игра продолжает активно набирать аудиторию и уже стала одним из самых заметных успехов отечественного инди-сегмента 2025 года.