Градостроительный симулятор SteamWorld Build получил бесплатное рождественское обновление

Разработчик The Station и издатель Thunderful Publishing анонсировали первое сезонное обновление для недавно выпущенной градостроительной игры SteamWorld Build. Обновление, получившее название Jingle Bolts, привносит в SteamWorld Build рождественскую тему.
Обновление превращает западную дикую местность игры в заснеженную зимнюю страну чудес. Жителей вашего города можно встретить в рождественских шапках и головах снеговиков, а обновление включает в себя новые предметы на праздничную тематику, такие как заборы из леденцов, снеговиков, сани с подаркаами и, конечно же, рождественскую елку.
Студия объявила, что Jingle Bolts — это лишь первое бесплатное сезонное обновление для SteamWorld Build, и что в 2024 году для игры запланировано еще больше подобных обновлений.
SteamWorld Build была выпущена на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch в начале этого месяца. В игре игроки управляют шахтерским городом, который необходимо застроить инфраструктурой, и в то же время управляют добычей полезных ископаемых для поиска новых ресурсов.
Только вот зачем это всё, если оно никак не влияет на механику игры. Взаимодействия с данными объектами никакого нет и толку от них тоже.
Для меня игра стала большим разочарованием. Столько потенциала, а на деле больше на демку похоже. Вся надежда, что разработчики не бросят и хоть что-то добавят в будущем.