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SteamWorld Dig 07.08.2013
Аркада, Постапокалипсис, Стимпанк, Вестерн
7.8 103 оценки

В Steam началась раздача аркадного платформера SteamWorld Dig

monk70 monk70

В Steam в течение 3-х дней можно бесплатно получить аркадный платформер SteamWorld Dig. Игра доступна для бесплатного добавления в библиотеку до 26 июня в 20:00 МСК.

SteamWorld Dig — это аркадная платформенная игра, действие которой происходит во вселенной, сочетающей стимпанк и Дикий Запад.

Действие игры происходит в оригинальной вселенной, которая сочетает темы стимпанка и Дикого Запада. Мы имеем дело с миром, в котором человеческая цивилизация пала, а вид homo sapiens выродился, превратившись в подземных троглодитов. Другие странные существа, в основном роботы, теперь доминируют на Земле. Одним из них является Расти, главный герой, который выслеживает остатки человеческой культуры. Его поиски приводят его в город Тамблтаун, расположенный в глуши, который на первый взгляд напоминает западное поселение. Поговорив с жителями, которые в основном являются роботами, Расти узнает, что интересующие его сокровища спрятаны глубоко под поверхностью, поэтому у героя нет выбора, кроме как раскрутить бур и начать свое путешествие в глубины земли.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Рикочико

Я в этот кал даже в PS Plus на PS Vita не стал играл. А это было когда половина ставящих клоунов здесь ещё не родилась.

10
Фаршированные Яйца

Скинь адрес, я тебя мазь для суставов отправлю, дедуля.

4
Рикочико Фаршированные Яйца

Ооо как раз закончилась.
Отправляй

Улица Пушкина, дом Колотушкина.

3
Danny Lamb

Первая часть -- норм, но вот вторая -- шедевр.

Если вы не играли в эту серию, то лучше начать именно со 2 части. Она развивает все идеи первой и правит геимплей в лучшую сторону. И это я не говорю про саундтрек -- он прекрасен!

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