В Steam началась раздача аркадного платформера SteamWorld Dig

В Steam в течение 3-х дней можно бесплатно получить аркадный платформер SteamWorld Dig. Игра доступна для бесплатного добавления в библиотеку до 26 июня в 20:00 МСК.

SteamWorld Dig — это аркадная платформенная игра, действие которой происходит во вселенной, сочетающей стимпанк и Дикий Запад.

Действие игры происходит в оригинальной вселенной, которая сочетает темы стимпанка и Дикого Запада. Мы имеем дело с миром, в котором человеческая цивилизация пала, а вид homo sapiens выродился, превратившись в подземных троглодитов. Другие странные существа, в основном роботы, теперь доминируют на Земле. Одним из них является Расти, главный герой, который выслеживает остатки человеческой культуры. Его поиски приводят его в город Тамблтаун, расположенный в глуши, который на первый взгляд напоминает западное поселение. Поговорив с жителями, которые в основном являются роботами, Расти узнает, что интересующие его сокровища спрятаны глубоко под поверхностью, поэтому у героя нет выбора, кроме как раскрутить бур и начать свое путешествие в глубины земли.