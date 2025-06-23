В Steam началась раздача аркадного платформера SteamWorld Dig

В Steam в течение 3-х дней можно бесплатно получить аркадный платформер SteamWorld Dig. Игра доступна для бесплатного добавления в библиотеку до 26 июня в 20:00 МСК.
SteamWorld Dig — это аркадная платформенная игра, действие которой происходит во вселенной, сочетающей стимпанк и Дикий Запад.
Действие игры происходит в оригинальной вселенной, которая сочетает темы стимпанка и Дикого Запада. Мы имеем дело с миром, в котором человеческая цивилизация пала, а вид homo sapiens выродился, превратившись в подземных троглодитов. Другие странные существа, в основном роботы, теперь доминируют на Земле. Одним из них является Расти, главный герой, который выслеживает остатки человеческой культуры. Его поиски приводят его в город Тамблтаун, расположенный в глуши, который на первый взгляд напоминает западное поселение. Поговорив с жителями, которые в основном являются роботами, Расти узнает, что интересующие его сокровища спрятаны глубоко под поверхностью, поэтому у героя нет выбора, кроме как раскрутить бур и начать свое путешествие в глубины земли.
Я в этот кал даже в PS Plus на PS Vita не стал играл. А это было когда половина ставящих клоунов здесь ещё не родилась.
Скинь адрес, я тебя мазь для суставов отправлю, дедуля.
Ооо как раз закончилась.
Отправляй
Улица Пушкина, дом Колотушкина.
Первая часть -- норм, но вот вторая -- шедевр.
Если вы не играли в эту серию, то лучше начать именно со 2 части. Она развивает все идеи первой и правит геимплей в лучшую сторону. И это я не говорю про саундтрек -- он прекрасен!