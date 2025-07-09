ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Steel Hunters 02.04.2025
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика
6.5 36 оценок

Wargaming сворачивает Steel Hunters - проект закрывается в октябре прожив полгода

butcher69 butcher69

Wargaming официально объявила о завершении поддержки своего PvEvP-шутера Steel Hunters. Игра, вышедшая в раннем доступе 2 апреля 2025 года, проработает ещё 90 дней — серверы закроются 8 октября.

Steel Hunters предлагала сражения на футуристических машинах, в которых игроки выбирали охотников из разных фракций, сражались с ИИ и другими пользователями, прокачивали экипировку и старались выжить до конца матча. Несмотря на интересные идеи, включая динамическое разрушение окружения и качественный визуальный стиль, игра так и не смогла закрепиться на рынке.

Wargaming не уточнила причин закрытия, заявив лишь, что «продолжение разработки нецелесообразно». В качестве компенсации с сегодняшнего дня все охотники, включая ранее недоступных, открыты для всех игроков. В ближайшие недели появится поддержка пользовательских матчей и прощальный турнир, подробности о котором будут опубликованы в Discord-сообществе проекта.

Несмотря на яркий старт и перспективную механику, Steel Hunters не смогла преодолеть проблемы с повторяющимся геймплеем и перегруженной системой прогрессии.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Александр Дантес

А что случилось? Казиношникам ни кто не верит что ли?

1
spaMER_ID

Скуфам, кроме танков и поныть за политоту ничего не интересно

2
shelestrx8 spaMER_ID

Ну так попробуй еще что то кроме танков и политоты

spaMER_ID shelestrx8

Как оскуфею - попробую

BewitchingBaron

хорошие новости

1
0x0101

Я даже и слыхом не слыхивал о нём.

Leo_x228FBR

одна из главных проблем жуткая НЕОТПТИМИЗАЦИЯ есть похожая игра меза бреак карта больше графика лучше спецэфекты лучше фпс на средних настройках стабильные 60 +- в стел хантерс же у меня ФУЛЛ минимум и уменьшил разрешение экрана с 1360 768 на 1200 с чемто и даже так у меня были пролаги и низкий фпс это не играбельно банально