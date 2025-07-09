Wargaming сворачивает Steel Hunters - проект закрывается в октябре прожив полгода

Wargaming официально объявила о завершении поддержки своего PvEvP-шутера Steel Hunters. Игра, вышедшая в раннем доступе 2 апреля 2025 года, проработает ещё 90 дней — серверы закроются 8 октября.

Steel Hunters предлагала сражения на футуристических машинах, в которых игроки выбирали охотников из разных фракций, сражались с ИИ и другими пользователями, прокачивали экипировку и старались выжить до конца матча. Несмотря на интересные идеи, включая динамическое разрушение окружения и качественный визуальный стиль, игра так и не смогла закрепиться на рынке.

Wargaming не уточнила причин закрытия, заявив лишь, что «продолжение разработки нецелесообразно». В качестве компенсации с сегодняшнего дня все охотники, включая ранее недоступных, открыты для всех игроков. В ближайшие недели появится поддержка пользовательских матчей и прощальный турнир, подробности о котором будут опубликованы в Discord-сообществе проекта.

Несмотря на яркий старт и перспективную механику, Steel Hunters не смогла преодолеть проблемы с повторяющимся геймплеем и перегруженной системой прогрессии.