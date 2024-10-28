Mages анонсировала ремейк культовой визуальной новеллы Steins;Gate

Студия Mages анонсировала выход ремейка культовой визуальной новеллы Steins;Gate под названием Steins;Gate Re:Boot, который появится в 2025 году. В новой версии будут обновленный арт и дополнительные сюжетные элементы, о которых пока не сообщается.

Steins;Gate впервые вышла в 2009 году на Xbox 360 и затем была портирована на ПК, мобильные устройства и другие платформы, став популярной благодаря захватывающему сюжету и уникальной атмосфере. Игра повествует о группе студентов, которые случайно открыли способ менять прошлое с помощью электронной почты и микроволновки, что приводит к фатальным последствиям.

Это не первый ремейк новеллы от Mages: в 2019 году они выпустили Steins;Gate Elite, в котором использовались сцены из аниме-адаптации. Новая версия обещает ещё больше погрузить игроков в эту захватывающую историю, которая успела стать классикой жанра визуальных новелл и привела к созданию аниме-адаптаций, манги и других спин-оффов по вселенной Steins;Gate.