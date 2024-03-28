Директор Stellar Blade не уклоняется от возможного сиквела и говорит, что экшен-RPG вполне может получить продолжение, если на него будет спрос.
В новом интервью Famitsu директор Stellar Blade и генеральный директор студии Shift Up Хён Тхэ Ким рассказал о возможном продолжении грядущей игры. Когда интервьюер спросил, узнаем ли мы в Stellar Blade возраст главной героини Евы и ее союзников, Ким пошутил, что сиквел, возможно, ответит на этот вопрос.
Ким также обратился к тем, кому интересно узнать возраст Евы и компании в целом, сказав, что если им интересно, то стоит поиграть в Stellar Blade, потому что тогда больше шансов, что игра получит продолжение и ответ на вопрос о возрасте.
Из интервью Famitsu трудно понять, шутит Ким или нет, но, по крайней мере, кажется, что директор Stellar Blade искренне хочет сделать продолжение. Есть ощущение, что сиквел Stellar Blade будет во многом зависеть от того, как воспримут новую игру, что неудивительно, учитывая, что это совершенно новая серия для разработчика Shift Up.
Stellar Blade может получить продолжение, если будет спрос
Директор Stellar Blade не уклоняется от возможного сиквела и говорит, что экшен-RPG вполне может получить продолжение, если на него будет спрос.
На ПК выпустите, будет спрос)
Ага будет спрос на торренте ах ха ха.Наобарот лучше пусть игра останется на пс5 хоть продажи будут нормальные.
если бы игры на пк плохо продавались то сони не выпускала свои игры на пк оставили на своей платформе
А смысл, все кто хотел уже за несколько лет купил их, можно и на пк выпускать, там может ещё кто-то купить, а если кому-то понравится и захочет поиграть в продолжение, купит возможно ещё и консоль...
какой же ты шизоид ёмаё 🤦♂️
Верно и то и то. Нужно выпустить на приставке, собрать денежки, начать пилить 2 часть, выпустить первую на пк, множества людей на пиратках поднимут популярность франшизы, выпустить 2 часть на приставке. И так по кругу.
Уверен спрос будет так как у игры уже появились фанаты.
Кроме сисек и жоп в этой игре ничего нет !
про нир автомату тоже так думали
Дык нынешним калоедам больше и не надо. Добавь жоп побольше с пластмассовым лицом и они игру начнут лучшей звать.
На этом скриншоте видно ещё большооой пилон !
так же как и ре 8,кроме жопы димитрески ничего там в этом резеке и нет