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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.9 473 оценки

Stellar Blade может получить продолжение, если будет спрос

Procy_on
Новости

Директор Stellar Blade не уклоняется от возможного сиквела и говорит, что экшен-RPG вполне может получить продолжение, если на него будет спрос.

В новом интервью Famitsu директор Stellar Blade и генеральный директор студии Shift Up Хён Тхэ Ким рассказал о возможном продолжении грядущей игры. Когда интервьюер спросил, узнаем ли мы в Stellar Blade возраст главной героини Евы и ее союзников, Ким пошутил, что сиквел, возможно, ответит на этот вопрос.

Ким также обратился к тем, кому интересно узнать возраст Евы и компании в целом, сказав, что если им интересно, то стоит поиграть в Stellar Blade, потому что тогда больше шансов, что игра получит продолжение и ответ на вопрос о возрасте.

Из интервью Famitsu трудно понять, шутит Ким или нет, но, по крайней мере, кажется, что директор Stellar Blade искренне хочет сделать продолжение. Есть ощущение, что сиквел Stellar Blade будет во многом зависеть от того, как воспримут новую игру, что неудивительно, учитывая, что это совершенно новая серия для разработчика Shift Up.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
DEDGAMER

На ПК выпустите, будет спрос)

8
XeNTRoN

Ага будет спрос на торренте ах ха ха.Наобарот лучше пусть игра останется на пс5 хоть продажи будут нормальные.

-7
Лобо XeNTRoN

если бы игры на пк плохо продавались то сони не выпускала свои игры на пк оставили на своей платформе

1
Han Yslat Лобо

А смысл, все кто хотел уже за несколько лет купил их, можно и на пк выпускать, там может ещё кто-то купить, а если кому-то понравится и захочет поиграть в продолжение, купит возможно ещё и консоль...

-3
ldssa jbcfsgfhd XeNTRoN

какой же ты шизоид ёмаё 🤦‍♂️

2
Netro359 XeNTRoN

Верно и то и то. Нужно выпустить на приставке, собрать денежки, начать пилить 2 часть, выпустить первую на пк, множества людей на пиратках поднимут популярность франшизы, выпустить 2 часть на приставке. И так по кругу.

1
SOLUS5678

Уверен спрос будет так как у игры уже появились фанаты.

1
X_ray_83

Кроме сисек и жоп в этой игре ничего нет !

-6
Pricefieldforever

про нир автомату тоже так думали

6
ratte88

Дык нынешним калоедам больше и не надо. Добавь жоп побольше с пластмассовым лицом и они игру начнут лучшей звать.

-4
Netro359

На этом скриншоте видно ещё большооой пилон !

0
ldssa jbcfsgfhd

так же как и ре 8,кроме жопы димитрески ничего там в этом резеке и нет

-1