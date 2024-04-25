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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 624 оценки

Экшен Stellar Blade получил атмосферный релизный трейлер

butcher69
Новости

Издательство Sony Interactive Entertainment и разработчик SHIFT UP представили атмосферный релизный трейлер Stellar Blade, которая выйдет 26 апреля для PlayStation 5я.

Будущее человечества висит на волоске в Stellar Blade, совершенно новом сюжетном приключенческом экшене для PlayStation 5. Землю покинули странные и могущественные существа, а оставшиеся представители человеческой расы бежали в колонию в открытом космосе.

После путешествия из колонии член 7-го десантного отряда EVE прибывает на опустевшие останки нашей планеты с четкой миссией: спасти человечество, отвоевав Землю у Найтибов - злобной силы, опустошившей ее.

Но по мере того как EVE сражается с Найтибами один за другим, по крупицам собирая тайны прошлого в руинах человеческой цивилизации, она понимает, что ее миссия далеко не так проста. На самом деле почти все не так, как кажется...

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Evil in the flеsh

Ждем на ПК когда-нибудь.

5
Denv3r 13

Ценник на неё, конечно, капец сейчас))

0
Kenn1y

Ну да, даже многие онлайн магазины задрали, через пару недель упадет, а на Авито быстрее, учитывая то, что в розницу дешевле 4,8 не будет, то за 6 можно и на старте взять.

0
SOLUS5678

Ух!!!! Аж мурашки пробежали по телу.

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