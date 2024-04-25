Экшен Stellar Blade получил атмосферный релизный трейлер

Издательство Sony Interactive Entertainment и разработчик SHIFT UP представили атмосферный релизный трейлер Stellar Blade, которая выйдет 26 апреля для PlayStation 5я.
Будущее человечества висит на волоске в Stellar Blade, совершенно новом сюжетном приключенческом экшене для PlayStation 5. Землю покинули странные и могущественные существа, а оставшиеся представители человеческой расы бежали в колонию в открытом космосе.
После путешествия из колонии член 7-го десантного отряда EVE прибывает на опустевшие останки нашей планеты с четкой миссией: спасти человечество, отвоевав Землю у Найтибов - злобной силы, опустошившей ее.
Но по мере того как EVE сражается с Найтибами один за другим, по крупицам собирая тайны прошлого в руинах человеческой цивилизации, она понимает, что ее миссия далеко не так проста. На самом деле почти все не так, как кажется...
Ждем на ПК когда-нибудь.
Ценник на неё, конечно, капец сейчас))
Ну да, даже многие онлайн магазины задрали, через пару недель упадет, а на Авито быстрее, учитывая то, что в розницу дешевле 4,8 не будет, то за 6 можно и на старте взять.
Ух!!!! Аж мурашки пробежали по телу.