Экшен Stellar Blade с сексуальной главной героиней может получить демоверсию

Корейские разработчики из студии Shift Up уже весной этого года собираются выпустить свою первую крупнобюджетную игру под названием Stellar Blade, которая с первого анонса привлекла внимание многих пользователей. Создатели экшена не стали следовать современным трендам игровой индустрии и хотят выпустить проект с намеренно сексуальными женскими персонажами. У игроков может появиться шанс еще до релиза игры лично оценить формы главной героини, которые создавались на основе популярной корейской модели. Также можно будет ознакомиться с особенностями игрового процесса Stellar Blade.
По слухам, Stellar Blade в скором времени может обрести бесплатную демоверсию на PlayStation 5. На это намекает известный датамайнер PlaystationSize, который специализируется на консольных утечках. Он уточнил, что не располагает точной информацией, но ему удалось найти некоторые намеки в базе данных цифрового магазина PlayStation, которые указывают на существование демки.
Как предполагает энтузиаст, демоверсия игры может появиться в преддверии скорого релиза Stellar Blade. Её могут добавить в конце марта или в начале следующего месяца, что будет наиболее актуальным для продвижения экшена.