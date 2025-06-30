Команда SynthVoiceRu представила первые результаты русской нейроозвучки Stellar Blade

Фанатский проект SynthVoiceRu, занимающийся созданием альтернативной озвучки игр с помощью нейросетевых технологий, показал первые результаты работы над русской версией популярного корейского экшена Stellar Blade.
В демонстрационном ролике представлены фрагменты озвучки главной героини Евы и ее командира Тахи из начальной миссии. Разработчики использовали современные нейросетевые инструменты для синтеза речи, стремясь сохранить эмоциональную окраску оригинальных реплик.
Stellar Blade от студии Shift Up и издательства Sony Interactive Entertainment изначально не получила официальной русской локализации, а только субтитры. Проект SynthVoiceRu призван восполнить этот пробел. Если же нейросетевые озвучки вам не по вкусу, то недавно студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) объявила о сборе на озвучку Stellar Blade с привлечением профессиональных актеров.
У ИИ стримерш Ивел и Овсянки больше эмоций, чем в этой озвучке. Ну такое.
Такое себе занятие, учитывая что английская озвучка и корейская озвучка имеют фактически противоположную эмоциональную окраску. А так, озвучка лютейшее гувно. Уровень пиратских видеокасет из 90хх. Остаётся ждать полтора года на Mechanics VoiceOver. Только вспомню ли я тогда об этой игре? Мне оно даже влом перепроходить Dead Space с озвучкой.
Кринжовенько конечно))) Но это ничего страшного, будет больше времени попялиться на жопки и сиськи в катсценах😁👍
Всё отлично! Любая озвучка на русский это прекрасно! У потребителя есть выбор, играть с субтитрами, в оригинальной озвучке или в нейронке.
После хорошей озвучки к KCD2 с эмоциями, тут как-то пресновато, даже очень, особенно такие фразы отдельные как "поняла", х*р пойми, она спрашивает, или утверждает :D
Сойдет