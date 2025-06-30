Команда SynthVoiceRu представила первые результаты русской нейроозвучки Stellar Blade

Фанатский проект SynthVoiceRu, занимающийся созданием альтернативной озвучки игр с помощью нейросетевых технологий, показал первые результаты работы над русской версией популярного корейского экшена Stellar Blade.

В демонстрационном ролике представлены фрагменты озвучки главной героини Евы и ее командира Тахи из начальной миссии. Разработчики использовали современные нейросетевые инструменты для синтеза речи, стремясь сохранить эмоциональную окраску оригинальных реплик.

Stellar Blade от студии Shift Up и издательства Sony Interactive Entertainment изначально не получила официальной русской локализации, а только субтитры. Проект SynthVoiceRu призван восполнить этот пробел. Если же нейросетевые озвучки вам не по вкусу, то недавно студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) объявила о сборе на озвучку Stellar Blade с привлечением профессиональных актеров.