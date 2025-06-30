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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.8 3 325 оценок

Команда SynthVoiceRu представила первые результаты русской нейроозвучки Stellar Blade

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Фанатский проект SynthVoiceRu, занимающийся созданием альтернативной озвучки игр с помощью нейросетевых технологий, показал первые результаты работы над русской версией популярного корейского экшена Stellar Blade.

В демонстрационном ролике представлены фрагменты озвучки главной героини Евы и ее командира Тахи из начальной миссии. Разработчики использовали современные нейросетевые инструменты для синтеза речи, стремясь сохранить эмоциональную окраску оригинальных реплик.

Stellar Blade от студии Shift Up и издательства Sony Interactive Entertainment изначально не получила официальной русской локализации, а только субтитры. Проект SynthVoiceRu призван восполнить этот пробел. Если же нейросетевые озвучки вам не по вкусу, то недавно студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) объявила о сборе на озвучку Stellar Blade с привлечением профессиональных актеров.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ziyter7

У ИИ стримерш Ивел и Овсянки больше эмоций, чем в этой озвучке. Ну такое.

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Yoshemitsu
стремясь сохранить эмоциональную окраску оригинальных реплик.

Такое себе занятие, учитывая что английская озвучка и корейская озвучка имеют фактически противоположную эмоциональную окраску. А так, озвучка лютейшее гувно. Уровень пиратских видеокасет из 90хх. Остаётся ждать полтора года на Mechanics VoiceOver. Только вспомню ли я тогда об этой игре? Мне оно даже влом перепроходить Dead Space с озвучкой.

Kubominator

Кринжовенько конечно))) Но это ничего страшного, будет больше времени попялиться на жопки и сиськи в катсценах😁👍

ЮрийSport

Всё отлично! Любая озвучка на русский это прекрасно! У потребителя есть выбор, играть с субтитрами, в оригинальной озвучке или в нейронке.

Unmuted

После хорошей озвучки к KCD2 с эмоциями, тут как-то пресновато, даже очень, особенно такие фразы отдельные как "поняла", х*р пойми, она спрашивает, или утверждает :D

Mad_cloud

Сойдет