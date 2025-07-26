Mechanics VoiceOver впервые показала процесс профессиональной русской озвучки Stellar Blade

Команда Mechanics VoiceOver продолжает работу над профессиональной русской озвучкой игры Stellar Blade, и благодаря поддержке сообщества уже собрано 150 500 рублей из 387 000 рублей. В честь этого события студия опубликовала бэкстейдж-ролик, в котором показан процесс записи голосов для второстепенных персонажей и ключевых героев игры. Это первый подобный материал, демонстрирующий профессиональный подход к локализации проекта.
Лишь с вашей помощью Stellar Blade сможет обрести озвучку на великом и могучем», — напоминают авторы инициативы.
Поддержать проект можно по ссылкам, указанным в официальных источниках Mechanics VoiceOver.
Игра не стоит того, чтобы её озвучивать, сюжет ничего нового не поведает, всë стерильно и предсказуемо. Субтитров вполне хватает, чтобы пробежать и забыть.
То-то ты её либо ещё не пробежал, либо забыть не можешь..
Слышали, господа из Mechanics VoiceOver? У нас отмена. Jarvis не оценил.
играть в комп вообще не стоит своего времени,сюжеты все однотипные и повторяют друг друга,но почему ты играешь ?)
Mechanics VoiceOver за месяц отлично озвучили Silent Hill 2, в то время как другая студия делала озвучку более полугода и обкакалась в итоге. Так что респект им, тут и задонатить не грех
Можете чуть подробнее о фэйле "другой студии" рассказать?
gamesvoice. у них каст актеров на озвучку просто отвратительный, голоса не подходят и слух режет.
Mechanic VoiceOver четыре года не может родит озвучку psychonauts 2 и 6 лет не может не как озвучить резидент ивел 6 и к тому Волк среди нас. Они мастера долгостроя так что респект им и задонатить грех будет.
Игра не сильно заинтересовала, но то что сделают озвучку на русском за это огромное спасибо! Когда-нибудь поиграю.
Сделают, если соберут бабки с гоев
Капец ты chmo.
Я твой отец
Почему, что в текстовом переводе, что в готовящейся озвучки гг называют "Ева", если во всех озвучках, что английской, что корейской главную героиню зовут "Ив". Это , наверное, то же "Паразит Ева", а не "Паразит Ив".
Потому что Ева так пишется и произносится по-английски.
Да, "паразит Ева" было бы правильно
Тогда Eva, это кто ?
2 секунды в гугле:
Шикарно
предположу что еву озвучивает актриса Ви в киберпанке
ништяк, больше озвучек 7к гейминга, чтоб побольше спонсоров дерьма и НЕ эксклюзивов сосони, которых у них никогда не было и нет по сей день, как они доказали в недавнем суде с майкрософт, забайтить, правильно делаете, ребята, потом не плакайте за дорожающую разработку и бладборн на пососойку4 )
прекрасная живая озвучка. занёс ребятам чутка деньжат.
Никитенко совсем мимо. Оркал говорит тихим полудохлым, убаюкивающим голосом. А этот корчит из себя Космодесантника Тита.
Карасик мэтр. "КОГО ТЫ ВЫБЕРЕШЬ НАС ИЛИ ИХ!!!!!!!!!!!!!" Бархудоров голос детства Арнольда озвучивал из Эй Арнольд и кучу мультов.