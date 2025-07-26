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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 4 257 оценок

Mechanics VoiceOver впервые показала процесс профессиональной русской озвучки Stellar Blade

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Команда Mechanics VoiceOver продолжает работу над профессиональной русской озвучкой игры Stellar Blade, и благодаря поддержке сообщества уже собрано 150 500 рублей из 387 000 рублей. В честь этого события студия опубликовала бэкстейдж-ролик, в котором показан процесс записи голосов для второстепенных персонажей и ключевых героев игры. Это первый подобный материал, демонстрирующий профессиональный подход к локализации проекта.

Лишь с вашей помощью Stellar Blade сможет обрести озвучку на великом и могучем», — напоминают авторы инициативы.

Поддержать проект можно по ссылкам, указанным в официальных источниках Mechanics VoiceOver.

124
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
J a r v i s

Игра не стоит того, чтобы её озвучивать, сюжет ничего нового не поведает, всë стерильно и предсказуемо. Субтитров вполне хватает, чтобы пробежать и забыть.

51
Resplaytor

То-то ты её либо ещё не пробежал, либо забыть не можешь..

18
Rey4rtRO

Слышали, господа из Mechanics VoiceOver? У нас отмена. Jarvis не оценил.

18
Мясо с майонезом

играть в комп вообще не стоит своего времени,сюжеты все однотипные и повторяют друг друга,но почему ты играешь ?)

8
JackReacher

Mechanics VoiceOver за месяц отлично озвучили Silent Hill 2, в то время как другая студия делала озвучку более полугода и обкакалась в итоге. Так что респект им, тут и задонатить не грех

21
Esuguy

Можете чуть подробнее о фэйле "другой студии" рассказать?

3
Revan Reborn Esuguy

gamesvoice. у них каст актеров на озвучку просто отвратительный, голоса не подходят и слух режет.

9
Peter t

Mechanic VoiceOver четыре года не может родит озвучку psychonauts 2 и 6 лет не может не как озвучить резидент ивел 6 и к тому Волк среди нас. Они мастера долгостроя так что респект им и задонатить грех будет.

3
ЮрийSport

Игра не сильно заинтересовала, но то что сделают озвучку на русском за это огромное спасибо! Когда-нибудь поиграю.

10
JackReacher

Сделают, если соберут бабки с гоев

14
Velikiy Guru JackReacher

Капец ты chmo.

1
JackReacher Velikiy Guru

Я твой отец

Esuguy

Почему, что в текстовом переводе, что в готовящейся озвучки гг называют "Ева", если во всех озвучках, что английской, что корейской главную героиню зовут "Ив". Это , наверное, то же "Паразит Ева", а не "Паразит Ив".

8
askeza

Потому что Ева так пишется и произносится по-английски.
Да, "паразит Ева" было бы правильно

1
CROSS_718 askeza

Тогда Eva, это кто ?

Ziyter7 CROSS_718

2 секунды в гугле:

Eva is a female given name, the Latinate counterpart of English Eve, which is derived from the Hebrew
1
AndreyStalker

Шикарно

7
Мясо с майонезом

предположу что еву озвучивает актриса Ви в киберпанке

6
создатель русского репа

ништяк, больше озвучек 7к гейминга, чтоб побольше спонсоров дерьма и НЕ эксклюзивов сосони, которых у них никогда не было и нет по сей день, как они доказали в недавнем суде с майкрософт, забайтить, правильно делаете, ребята, потом не плакайте за дорожающую разработку и бладборн на пососойку4 )

6
Kantahas

прекрасная живая озвучка. занёс ребятам чутка деньжат.

6
Yoshemitsu

Никитенко совсем мимо. Оркал говорит тихим полудохлым, убаюкивающим голосом. А этот корчит из себя Космодесантника Тита.

5
6363

Карасик мэтр. "КОГО ТЫ ВЫБЕРЕШЬ НАС ИЛИ ИХ!!!!!!!!!!!!!" Бархудоров голос детства Арнольда озвучивал из Эй Арнольд и кучу мультов.

4
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