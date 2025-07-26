Mechanics VoiceOver впервые показала процесс профессиональной русской озвучки Stellar Blade

Команда Mechanics VoiceOver продолжает работу над профессиональной русской озвучкой игры Stellar Blade, и благодаря поддержке сообщества уже собрано 150 500 рублей из 387 000 рублей. В честь этого события студия опубликовала бэкстейдж-ролик, в котором показан процесс записи голосов для второстепенных персонажей и ключевых героев игры. Это первый подобный материал, демонстрирующий профессиональный подход к локализации проекта.

Лишь с вашей помощью Stellar Blade сможет обрести озвучку на великом и могучем», — напоминают авторы инициативы.

Поддержать проект можно по ссылкам, указанным в официальных источниках Mechanics VoiceOver.