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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 352 оценки

Модель Евы из Stellar Blade, возможно, тизерит новые наряды для игры

2BLaraSex 2BLaraSex

Южнокорейская модель Юн Соль Хва, которую Shift Up использует для сканирования новых нарядов в Stellar Blade, опубликовала в своих социальных сетях 4 фотографии со студии, сопроводив их хештегом игры. На фотографиях она позирует в нарядах, которых пока нет в игре - возможно, их добавят в июне, одновременно с релизом игры на PC.

Хотя прообразом тела Евы послужила другая корейская модель - Син Джэ-юнь, в ноябре прошлого года стало известно, что для сканирования и добавления новых нарядов в игру Shift Up привлекли Юн Соль Хва, возможно, из-за занятости Син Джэ-юнь.

Stellar Blade вышла эксклюзивно на PS5 в апреле 2024 года. В июне 2025 года планируется релиз на PC.

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190
129
Комментарии: 129
Ваш комментарий
Jayne Cobb

Южнокорейская модель Юн Соль Хва

Бонус

97
bysaturn

Вопрос только один. Силикон или натуральный продукт.

17
mindrust bysaturn

Это же Южная Корея. Там девочкам пластику на дни рождения дарят. Они натуральные лет до 16, или когда там у них можно под скальпель ложиться.

72
Добрый_бобер bysaturn

Какая разница, если выглядит шикарно)

-15
saiditsme Добрый_бобер

Остатки носа выглядят кошмарно.

14
Добрый_бобер saiditsme

Дело вкуса, я там ничего кошмарного не наблюдаю

14
Fatum Sibir

Где-то поперхнулась одна волосатая феминистка с лицом Валуева.

75
FromTheDepths

А то и не одна)

6
Serge M

Ну зачем Валуева обижать?)

20
SexualHarassmentPanda
10
Шальная_Императрицa SexualHarassmentPanda

При чем актриса с кого рисовали огонь

10
Геральт Батькович
1
Snake2105
29
ТемныйВластелин

дай соседке, хотя бы так

-2
ДолойТолерантность

Вот каких женских персонажей нужно добавлять во все игры, чтобы они продавались.

26
ЧГК

зачем заблюрено лицо?

7
Mr. Frosty

И ни одной фотки сзади 😒

5
aptem4ka

У нее там все очень грустно, как и у всех кореянок в принципе. По какой-то причине тонкие ноги и плоский зад там считается красивым, и к этому стремятся

10
AndralStormborn aptem4ka

Ты так говоришь, будто реально проверил ВСЕХ кореянок. А я вот уверен, что там разные типажи телосложения бывают, как и везде

9
drag - fire AndralStormborn

Нет. Генетика решает.

-4
saiditsme drag - fire

Нет, такой генетики в природе не существует. Это пластика

0
Даздрасен Дыклоп aptem4ka

Толи японки. Ноги себе косолапые/колесом делают, красиво. Тебя прут косолапые бабы?)

1
Anklava
Южнокорейская модель Юн Соль Хва 😍
5
kolinmah

Ябвдул)

4
MadDarkGuard

+

0
Wraith_Soul

Смотря чем.

0
shecter

Чо Ко Пай и Пан Ки Хой

4
BigusDickus

пальцем не тыкать - силиконом забрызгает.

3
hpi

Она как силиконовая кукла.

2
Nikolas Brabus

очень сильно поднялось щас товарищи...я про настроение

2
Baka Mitai

пусть разрабы уже предзаказы в стиме откроют. Купить да и ждать спокойно даты релиза

1
Randpass

Реальный живой человек с которого можно словить зловещую долину, жесть

1
Blimpini

...

1
ТемныйВластелин

лицемерие бабуль, сами то и не такое вытворяли)

5
ADrus

Ля какая цаца!! Когда на пк??

1
SHAYNARD

Так в июне друже, в июне

0
Rorschach93

фуллы ее бы

1
человек3

Это самый лучший тизер к игре, который я когда-либо видел... Игра года, 10 из 10!

1
Аналиус

брызнуть бы ей на груди

1
Mazaxati

Когда уже ПК релиз...

1
Sponsored

Мощно конечно... В стеллар блейд я не играл, но если там такие модели... Думаю, стоит попробовать, вдруг сюжет хороший)

0
MadDarkGuard

Сюжет нормальный, боевка что то среднее между слешером и соулсами, я бы даже сказал, что больше от соулсов, таргет цели, упор на идеальные парирования. Мне очень понравилась.

4
DishonestSherman MadDarkGuard

Вы правы, знакомые говорят, что за 6 лет проживания в Корее где-то 80% знакомых девушек постоянно на пластике :)

2
Sponsored MadDarkGuard

Звучит как реклама игры, вы случаем, не рекламный менеджер?)

0
MadDarkGuard Sponsored

Нет, я просто прошел её три раза на плашку) Но я обожаю соулсы, это стоит учитывать.

0
Anton Shvyrkov

Капец у неё срач там.

0
saiditsme

👍 посмотреть на такую можно, но ближе чем на полтора метра я бы не стал подходить. Не внушает чувства доверия.

1
MadDarkGuard saiditsme

А у тебя есть с чем к ней подходить?)

0
Some_Random_Name MadDarkGuard

Если есть деньги, подходить не нужно - они вызываются и сами подойдут. Если нет, то, конечно, не получится)

2
MadDarkGuard Some_Random_Name

Я это и имел ввиду))

1
jax baron saiditsme

а чё мужик там?

0
SOLUS5678

Красота!!!.

0
Elkanter

Годно

0
Беркут Слеер

Да это вам не Мила Ионович, хотя наряд очень даже похож; те же белёсые полоски, та же малая прикрытость, разве, что формы намного больше.

0
Veidrd1968
0
ТемныйВластелин
-1
Nekromant34 ТемныйВластелин

😁😁😁

-1
Андрей Морозов

Бля скок же там пластики

0
ТемныйВластелин

интересно свои или силикон?

0
trueseva

Видно ж что силик

2
ТемныйВластелин trueseva

это понятно, хотелось все же ошибиться

0
MAD_Terminator

Не возбуждают азиатки и афро, хотя к расам их отношусь нормально, но зато безума от арабочек хотя мусульман даже за людей не считаю, парадокс.

0
Resplaytor

фанат мии халифы на месте ? )

0
Sunset_Neko

одно не ясно: зачем мокапить в купальнике? для физики буб с определенными типами одежды?))

0
VOVAMAS

У меня встал... И не только вопрос,как вы поняли!

-1
Kokoprime1991

Лицо видимо прячет после операции, как по мне сделала с ним только хуже.

-1
kotik 2009

МОЖЕТ она киской врагов убивать будет тогда.

-1
ОТСТУПНИК Style

чел...

1
95kratos1995
Спойлер
0
OakSorcerer

А не проще просто голой сделать сразу? Зачем эти верёвки на сосках и лобке?

-2
BaldursG

Новость фейковая с пиаром на игру. Кто играл, тот поймёт = нет там купальников и бекини на веревочка, ибо андроид облачен по умолчанию в нижнее белье и не имеет брони - для хард прохождения в более/менее откровенном белье. Все эти резинки от трусов = угробят эстетику. Выйдет на ПК - вот и бегайте с модами и в чем попало !

-3
2BLaraSex BaldursG

Есть там купальники.

6
BaldursG 2BLaraSex

Спасибо, что поправили. Я про него забыл, так как выглядит вс₽ато/убого и не в тему. Бегаю сейчас в наряде из длс Ниер. Просто фото из новости выглядят ещё фиговей и рядом не стояла с нижним бельём Евы.

Кожаный костюм. Чтобы получить спорный скин-костюм в Stellar Blade, вам просто нужно снять броню, которую носит Ева.

1
LethalApple

Кривоногий силикон.

-2
chanp14

это кто? джеки чан?

-3
Kenn1y

Не таких не надо, лучше больше боевых.

-3
64566

Что с её бедрами? почему ее таз и лобок так сильно выпирают вперед? это такая азиатская хирургическая сборка? на наших смотришь нормальные фигуры у моделей

-4
Владимир Губайдуллин

Успех любой игры,сделай слэшер или РПГ с героиней у который красивая фигура и красивые дойки,продажи обеспечены.

Жалкое существование спермотоксикоза.

-5
Rograx

Согласен, лучше делать убогие подделки вроде вангуарда и авовед где даже неначто посмотреть.

6
Владимир Губайдуллин Rograx

Играть и дрочить на физику груди и жопы это разные вещи.

-1
Жанна Соленая

Кринж

-5
besnovaty1986

Дичь какая споди

-6
Даздрасен Дыклоп

Малолетние Драчеславы напряглись)

-7
KPAHbl4

а у тебя уже не стоит?

1
Даздрасен Дыклоп KPAHbl4

Не стоит на что? На силиконовую куклу? А у тебя на 78-ию Пугачеву стоит? Она выглядит ыб0бЫлно, все силиконовое, ботоксное, вагинапластика есть. Ничего родного, все как ты извращенец любишь)

-9
KPAHbl4 Даздрасен Дыклоп

не на что а вообще и поэтому ты такой злой)))

2
Даздрасен Дыклоп KPAHbl4

Я предпочитаю натурпродукт.

-3
KPAHbl4 Даздрасен Дыклоп

глотаешь?)))

2
Real Slim Shady

Ну и бред, как вообще мододелы каждый день пилят наряды на тело Клэр из RE2Remake? Че тоже каждый раз зовут модель Клэр, одевают наряд, потом делают мод?

-9
Добрый_бобер

Ну, как бы, изменить существующие модели одежды и создать новые с нуля - это немножко не одно и то же

1
Real Slim Shady Добрый_бобер

А в чем разница? Модель персонажа итак не меняется, меняется наряд на ней.

-2