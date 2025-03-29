Модель Евы из Stellar Blade, возможно, тизерит новые наряды для игры

Южнокорейская модель Юн Соль Хва, которую Shift Up использует для сканирования новых нарядов в Stellar Blade, опубликовала в своих социальных сетях 4 фотографии со студии, сопроводив их хештегом игры. На фотографиях она позирует в нарядах, которых пока нет в игре - возможно, их добавят в июне, одновременно с релизом игры на PC.
Хотя прообразом тела Евы послужила другая корейская модель - Син Джэ-юнь, в ноябре прошлого года стало известно, что для сканирования и добавления новых нарядов в игру Shift Up привлекли Юн Соль Хва, возможно, из-за занятости Син Джэ-юнь.
Stellar Blade вышла эксклюзивно на PS5 в апреле 2024 года. В июне 2025 года планируется релиз на PC.
Южнокорейская модель Юн Соль Хва
Бонус
Вопрос только один. Силикон или натуральный продукт.
Это же Южная Корея. Там девочкам пластику на дни рождения дарят. Они натуральные лет до 16, или когда там у них можно под скальпель ложиться.
Какая разница, если выглядит шикарно)
Остатки носа выглядят кошмарно.
Дело вкуса, я там ничего кошмарного не наблюдаю
Где-то поперхнулась одна волосатая феминистка с лицом Валуева.
А то и не одна)
Ну зачем Валуева обижать?)
При чем актриса с кого рисовали огонь
дай соседке, хотя бы так
Вот каких женских персонажей нужно добавлять во все игры, чтобы они продавались.
зачем заблюрено лицо?
И ни одной фотки сзади 😒
У нее там все очень грустно, как и у всех кореянок в принципе. По какой-то причине тонкие ноги и плоский зад там считается красивым, и к этому стремятся
Ты так говоришь, будто реально проверил ВСЕХ кореянок. А я вот уверен, что там разные типажи телосложения бывают, как и везде
Нет. Генетика решает.
Нет, такой генетики в природе не существует. Это пластика
Толи японки. Ноги себе косолапые/колесом делают, красиво. Тебя прут косолапые бабы?)
Ябвдул)
+
Смотря чем.
Чо Ко Пай и Пан Ки Хой
пальцем не тыкать - силиконом забрызгает.
Она как силиконовая кукла.
очень сильно поднялось щас товарищи...я про настроение
пусть разрабы уже предзаказы в стиме откроют. Купить да и ждать спокойно даты релиза
Реальный живой человек с которого можно словить зловещую долину, жесть
...
лицемерие бабуль, сами то и не такое вытворяли)
Ля какая цаца!! Когда на пк??
Так в июне друже, в июне
фуллы ее бы
Это самый лучший тизер к игре, который я когда-либо видел... Игра года, 10 из 10!
брызнуть бы ей на груди
Когда уже ПК релиз...
Мощно конечно... В стеллар блейд я не играл, но если там такие модели... Думаю, стоит попробовать, вдруг сюжет хороший)
Сюжет нормальный, боевка что то среднее между слешером и соулсами, я бы даже сказал, что больше от соулсов, таргет цели, упор на идеальные парирования. Мне очень понравилась.
Вы правы, знакомые говорят, что за 6 лет проживания в Корее где-то 80% знакомых девушек постоянно на пластике :)
Звучит как реклама игры, вы случаем, не рекламный менеджер?)
Нет, я просто прошел её три раза на плашку) Но я обожаю соулсы, это стоит учитывать.
Капец у неё срач там.
👍 посмотреть на такую можно, но ближе чем на полтора метра я бы не стал подходить. Не внушает чувства доверия.
А у тебя есть с чем к ней подходить?)
Если есть деньги, подходить не нужно - они вызываются и сами подойдут. Если нет, то, конечно, не получится)
Я это и имел ввиду))
а чё мужик там?
Красота!!!.
Годно
Да это вам не Мила Ионович, хотя наряд очень даже похож; те же белёсые полоски, та же малая прикрытость, разве, что формы намного больше.
😁😁😁
Бля скок же там пластики
интересно свои или силикон?
Видно ж что силик
это понятно, хотелось все же ошибиться
Не возбуждают азиатки и афро, хотя к расам их отношусь нормально, но зато безума от арабочек хотя мусульман даже за людей не считаю, парадокс.
фанат мии халифы на месте ? )
одно не ясно: зачем мокапить в купальнике? для физики буб с определенными типами одежды?))
У меня встал... И не только вопрос,как вы поняли!
Лицо видимо прячет после операции, как по мне сделала с ним только хуже.
МОЖЕТ она киской врагов убивать будет тогда.
чел...
А не проще просто голой сделать сразу? Зачем эти верёвки на сосках и лобке?
Новость фейковая с пиаром на игру. Кто играл, тот поймёт = нет там купальников и бекини на веревочка, ибо андроид облачен по умолчанию в нижнее белье и не имеет брони - для хард прохождения в более/менее откровенном белье. Все эти резинки от трусов = угробят эстетику. Выйдет на ПК - вот и бегайте с модами и в чем попало !
Есть там купальники.
Спасибо, что поправили. Я про него забыл, так как выглядит вс₽ато/убого и не в тему. Бегаю сейчас в наряде из длс Ниер. Просто фото из новости выглядят ещё фиговей и рядом не стояла с нижним бельём Евы.
Кожаный костюм. Чтобы получить спорный скин-костюм в Stellar Blade, вам просто нужно снять броню, которую носит Ева.
Кривоногий силикон.
это кто? джеки чан?
Не таких не надо, лучше больше боевых.
Что с её бедрами? почему ее таз и лобок так сильно выпирают вперед? это такая азиатская хирургическая сборка? на наших смотришь нормальные фигуры у моделей
Успех любой игры,сделай слэшер или РПГ с героиней у который красивая фигура и красивые дойки,продажи обеспечены.
Жалкое существование спермотоксикоза.
Согласен, лучше делать убогие подделки вроде вангуарда и авовед где даже неначто посмотреть.
Играть и дрочить на физику груди и жопы это разные вещи.
Кринж
Дичь какая споди
Малолетние Драчеславы напряглись)
а у тебя уже не стоит?
Не стоит на что? На силиконовую куклу? А у тебя на 78-ию Пугачеву стоит? Она выглядит ыб0бЫлно, все силиконовое, ботоксное, вагинапластика есть. Ничего родного, все как ты извращенец любишь)
не на что а вообще и поэтому ты такой злой)))
Я предпочитаю натурпродукт.
глотаешь?)))
Ну и бред, как вообще мододелы каждый день пилят наряды на тело Клэр из RE2Remake? Че тоже каждый раз зовут модель Клэр, одевают наряд, потом делают мод?
Ну, как бы, изменить существующие модели одежды и создать новые с нуля - это немножко не одно и то же
А в чем разница? Модель персонажа итак не меняется, меняется наряд на ней.