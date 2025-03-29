Модель Евы из Stellar Blade, возможно, тизерит новые наряды для игры

Южнокорейская модель Юн Соль Хва, которую Shift Up использует для сканирования новых нарядов в Stellar Blade, опубликовала в своих социальных сетях 4 фотографии со студии, сопроводив их хештегом игры. На фотографиях она позирует в нарядах, которых пока нет в игре - возможно, их добавят в июне, одновременно с релизом игры на PC.

Хотя прообразом тела Евы послужила другая корейская модель - Син Джэ-юнь, в ноябре прошлого года стало известно, что для сканирования и добавления новых нарядов в игру Shift Up привлекли Юн Соль Хва, возможно, из-за занятости Син Джэ-юнь.

Stellar Blade вышла эксклюзивно на PS5 в апреле 2024 года. В июне 2025 года планируется релиз на PC.