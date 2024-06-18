Новое обновление Stellar Blade добавило бесплатные костюмы и изменения в прическах

Команда Shift Up Games продолжает поддерживать Stellar Blade после запуска. В частности, сегодня корейцы опубликовали новый патч 1.004, который, как подтвердили пользователи на Reddit, добавил два новых костюма и функцию, связанную с прическами Евы.
Как видно на снимках, опубликованных на Reddit, в игру добавлен вариант костюма зайчика, который открывается при прохождении босса на сложном уровне, и новый наряд, характеризующийся вечнозеленой парой джинсов и футболки, который можно приобрести у Роксаны в Зион.
Опять же благодаря сообщениям пользователей мы узнали, что с обновлением 1.04 в Stellar Blade произошли небольшие, но заметные изменения в прическе главной героини Евы, которую теперь можно менять прямо на лету из игрового меню, без необходимости каждый раз отправляться в Зион. На данный момент мы не знаем, есть ли еще какие-либо новости, в отсутствие официальных заметок от разработчиков.
Бесплатные?
А там ещё фоторежим потом подгонят. Так и до длс недалеко. Ещё пару обнов и можно игру заново пойти проходить
Вообще да, можно ещё раз пройти через пару месяцев, как раз может что ещё нового завезут...
Как на первом скрине костюм же уже есть, джинсы унылые, а плане причёски, лучше челки набок все равно пока нет.
ЖДЕМ ВЫХОДА НА ПК... ОЧЕНЬ ЖДЕМ. // Александр Шведов
Помоему там топик, а не футболка
Хорошо.
Прикольно спасибо
Бесплатно.... но сначала купи приставку за 50k - 60k и игру за 6k ))
Ну или подожди релиза на ПК.
А ты наверное и за продукты и жильё тоже не платишь ?
если считать стоимость приставки, то нужно по той же логике и стоимость компьютера тоже считать...
40-50к ПК уровня приставок и бесплатная игра с зелёного магазина, когда она выйдет. А пока ждёшь качаешь другие игры . Вопросы?