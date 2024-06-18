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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 934 оценки

Новое обновление Stellar Blade добавило бесплатные костюмы и изменения в прическах

butcher69
Новости

Команда Shift Up Games продолжает поддерживать Stellar Blade после запуска. В частности, сегодня корейцы опубликовали новый патч 1.004, который, как подтвердили пользователи на Reddit, добавил два новых костюма и функцию, связанную с прическами Евы.

Как видно на снимках, опубликованных на Reddit, в игру добавлен вариант костюма зайчика, который открывается при прохождении босса на сложном уровне, и новый наряд, характеризующийся вечнозеленой парой джинсов и футболки, который можно приобрести у Роксаны в Зион.

Опять же благодаря сообщениям пользователей мы узнали, что с обновлением 1.04 в Stellar Blade произошли небольшие, но заметные изменения в прическе главной героини Евы, которую теперь можно менять прямо на лету из игрового меню, без необходимости каждый раз отправляться в Зион. На данный момент мы не знаем, есть ли еще какие-либо новости, в отсутствие официальных заметок от разработчиков.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Rey4rtRO

Бесплатные?

17
Smusi

А там ещё фоторежим потом подгонят. Так и до длс недалеко. Ещё пару обнов и можно игру заново пойти проходить

1
Han Yslat

Вообще да, можно ещё раз пройти через пару месяцев, как раз может что ещё нового завезут...

0
Kenn1y

Как на первом скрине костюм же уже есть, джинсы унылые, а плане причёски, лучше челки набок все равно пока нет.

0
Пользователь ВКонтакте

ЖДЕМ ВЫХОДА НА ПК... ОЧЕНЬ ЖДЕМ. // Александр Шведов

0
Agent Qracle

Помоему там топик, а не футболка

0
SOLUS5678

Хорошо.

-1
Анна Кранцове

Прикольно спасибо

-2
Jarvis666

Бесплатно.... но сначала купи приставку за 50k - 60k и игру за 6k ))

-10
shurasick876

Ну или подожди релиза на ПК.

-1
Resplaytor

А ты наверное и за продукты и жильё тоже не платишь ?

-2
John X

если считать стоимость приставки, то нужно по той же логике и стоимость компьютера тоже считать...

2
J Jonah Jameson John X

40-50к ПК уровня приставок и бесплатная игра с зелёного магазина, когда она выйдет. А пока ждёшь качаешь другие игры . Вопросы?

-1