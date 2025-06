Онлайн Stellar Blade в Steam превысил 140 тыс игроков

Разработчик Shift Up в партнерстве с PlayStation Publishing выпустили Stellar Blade для ПК в Steam и Epic Games Store. Игра изначально была выпущена 26 апреля 2024 г. как эксклюзив для PlayStation 5. С момента своего выхода она вызвала некоторые споры из-за яркой внешности главной героини, что очень порадовало определенную часть сообщества.

Положительная сторона всего этого в том, что Stellar Blade отлично стартовала в Steam, так как на момент публикации этой статьи она достигла максимального пика в 141 997 одновременных игроков. На самом деле, это число продолжает расти, и в течение выходных у нас будет более четкое представление.

Кроме того, Stellar Blade занимает вторую позицию от PlayStation-лейбла с самым высоким пиком игроков в Steam, уступая только Helldivers 2. Игра Shift Up превзошла Ghost of Tsushima, God of War и другие.

Stellar Blade в Steam была хорошо принята публикой, получив крайне положительные отзывы. Из 4371 только 171 отрицательные. Игроки хвалят игру за оптимизацию, даже с Denuvo.