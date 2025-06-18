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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.6 2 325 оценок

ПК-версия Stellar Blade получила первое обновление

monk70 monk70

Shift Up выпустила первое обновление для ПК-версии Stellar Blade и поделилась полными примечаниями к патчу. Размер этого патча составляет 2,6 ГБ. Итак, давайте рассмотрим его подробнее и посмотрим, что он привнесет в игру.

Патч 1.1.2 — это небольшое обновление, исправляющее ряд проблем, которые мешали игре. Например, он исправляет проблему, из-за которой некоторые монстры периодически не распознавали или не прекращали атаковать Еву, блокируя прогресс. Он также исправляет проблему, из-за которой «Switch Lock-on Target» не работал должным образом на контроллере при работе выше 120 кадров в секунду.

Более того, обновление 1.1.2 устраняет проблему запуска, затрагивающую пользователей с определенными видеокартами. Разработчики не стали вдаваться в подробности. Однако теперь игра должна работать стабильнее. Плюс, патч исправляет проблему, из-за которой Ева могла застрять в стене в определенных местах. Он также устраняет проблему, из-за которой определенные нажатия клавиш не применялись должным образом к ползункам настроек при использовании раскладки клавиатуры AZERTY.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Egik81

Порой читаешь логи и думаешь, а что авторы делали до этого. В данном случае игра уже в каких руках только не побывала и такие детские болячки сразу после релиза на ПК.

2
Bargainer

Прошёл игру, не один из перечисленных багов не заметил.

theatre off tragedy

ждём обновление которое уберёт денуву, как у многих игр потом сделали

ато единственная хацкерша в мире по денуве перестала ломать

theatre off tragedy
AZERTY
Jarvis666
некоторые монстры периодически не распознавали или не прекращали атаковать

Например эти мелкие/крупные, настырные ублюдки, похожие на колёса, которые бл* будут преследовать тебя через всю карту))