ПК-версия Stellar Blade получила первое обновление

Shift Up выпустила первое обновление для ПК-версии Stellar Blade и поделилась полными примечаниями к патчу. Размер этого патча составляет 2,6 ГБ. Итак, давайте рассмотрим его подробнее и посмотрим, что он привнесет в игру.

Патч 1.1.2 — это небольшое обновление, исправляющее ряд проблем, которые мешали игре. Например, он исправляет проблему, из-за которой некоторые монстры периодически не распознавали или не прекращали атаковать Еву, блокируя прогресс. Он также исправляет проблему, из-за которой «Switch Lock-on Target» не работал должным образом на контроллере при работе выше 120 кадров в секунду.

Более того, обновление 1.1.2 устраняет проблему запуска, затрагивающую пользователей с определенными видеокартами. Разработчики не стали вдаваться в подробности. Однако теперь игра должна работать стабильнее. Плюс, патч исправляет проблему, из-за которой Ева могла застрять в стене в определенных местах. Он также устраняет проблему, из-за которой определенные нажатия клавиш не применялись должным образом к ползункам настроек при использовании раскладки клавиатуры AZERTY.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.