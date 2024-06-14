Подписчики PlayStation Plus Premium получили доступ к пробной версии Stellar Blade

Подписчики PS Plus Premium могут прямо сейчас бесплатно поиграть в пробную версию Stellar Blade. К тому же в PS Store уже есть демоверсия игры, прогресс в которой сохраняется.
Пробная версия игры PS Plus Premium рассчитана на два часа. Перед началом пробной версии вы можете ознакомиться с демоверсией и продолжить свой прогресс. Сама демонстрация длится около часа. Если вы приобретете полную версию игры, все, что было в демо-версии и пробной версии, останется в силе.
На прохождение основного сюжета Stellar Blade уходит около 20-22 часов, но те, кто хочет погрузиться в побочные квесты, потратят на это около 40 часов.
Stellar Blade вышла 26 апреля только на PlayStation 5.
Платные демки, сосони держат планку
Докатились, уже демо версии в подписки пихают
Демка как раз бесплатная. В пробной ты можешь продолжить с того места, где остановолся если решишь купить.
Что все так плохо у сони и у игры ?