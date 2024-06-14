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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 929 оценок

Подписчики PlayStation Plus Premium получили доступ к пробной версии Stellar Blade

Simple Jack
Новости

Подписчики PS Plus Premium могут прямо сейчас бесплатно поиграть в пробную версию Stellar Blade. К тому же в PS Store уже есть демоверсия игры, прогресс в которой сохраняется.

Пробная версия игры PS Plus Premium рассчитана на два часа. Перед началом пробной версии вы можете ознакомиться с демоверсией и продолжить свой прогресс. Сама демонстрация длится около часа. Если вы приобретете полную версию игры, все, что было в демо-версии и пробной версии, останется в силе.

На прохождение основного сюжета Stellar Blade уходит около 20-22 часов, но те, кто хочет погрузиться в побочные квесты, потратят на это около 40 часов.

Stellar Blade вышла 26 апреля только на PlayStation 5.

0
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Без негатива

Платные демки, сосони держат планку

2
Contriver

Докатились, уже демо версии в подписки пихают

1
TX-101

Демка как раз бесплатная. В пробной ты можешь продолжить с того места, где остановолся если решишь купить.

0
Egik81

Что все так плохо у сони и у игры ?

0