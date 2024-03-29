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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.9 476 оценок

Полное прохождение демоверсии экшена Stellar Blade

butcher69
Новости

В сети появляются видео, демонстрирующее первые сорок минут из демоверсии Stellar Blade. В ролике мы видим начальные сцены долгожданной постапокалиптической игры, включая сюжетную завязку и появление Евы, главной героини игры.

В ролике показано, как Ева, почти "новорожденная" протагонистка, пробирается на планету, разоренную войной. Вместе с близким соотечественником она вступает в борьбу за выживание, после чего все идет наперекосяк, и Ева начинает исследовать постапокалиптический мир, который рушится вокруг нее.

В видеоролике демонстрируется плавная боевая механика игры, напряженные схватки с боссами, первоклассная озвучка и динамичный, стремительный саундтрек. Подробно раскрываются различные особенности игры, такие как "лагеря", настройки навыков и древо их улучшения, экипировка, а также акробатический стиль боя.

С самого начала игры игроки знакомятся со всем, что может предложить Stellar Blade, включая долгожданную модель персонажа Евы, созданную на основе реальной южнокорейской модели. В самом начале игры она появляется почти обнаженной, что сразу же задает нужный настрой.

Stellar Blade выйдет 26 апреля для PS5

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
SOLUS5678

Ждём что б самим насладится.

4
Kenn1y

Смысл демку пробовать, уже релиз скоро, диски как обычно за пару недель до релиза завезут.

-3
Старкилер

Подождем На пк ивыйдет и сыграем и посмотрим

3
EvgeniiV

Точно 👍👍👍

1
AndralStormborn

А мне внешность той девушки в черном, которая достает эту Еву из капсулы, нравится больше.

Музыка в бою сразу навевает воспоминания про Нир-Аутомату

0
dreamevil2067

красиво конечно

но по факту ничего нового

все это уже было

-1