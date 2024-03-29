Полное прохождение демоверсии экшена Stellar Blade

В сети появляются видео, демонстрирующее первые сорок минут из демоверсии Stellar Blade. В ролике мы видим начальные сцены долгожданной постапокалиптической игры, включая сюжетную завязку и появление Евы, главной героини игры.
В ролике показано, как Ева, почти "новорожденная" протагонистка, пробирается на планету, разоренную войной. Вместе с близким соотечественником она вступает в борьбу за выживание, после чего все идет наперекосяк, и Ева начинает исследовать постапокалиптический мир, который рушится вокруг нее.
В видеоролике демонстрируется плавная боевая механика игры, напряженные схватки с боссами, первоклассная озвучка и динамичный, стремительный саундтрек. Подробно раскрываются различные особенности игры, такие как "лагеря", настройки навыков и древо их улучшения, экипировка, а также акробатический стиль боя.
С самого начала игры игроки знакомятся со всем, что может предложить Stellar Blade, включая долгожданную модель персонажа Евы, созданную на основе реальной южнокорейской модели. В самом начале игры она появляется почти обнаженной, что сразу же задает нужный настрой.
Stellar Blade выйдет 26 апреля для PS5
Ждём что б самим насладится.
Смысл демку пробовать, уже релиз скоро, диски как обычно за пару недель до релиза завезут.
Подождем На пк ивыйдет и сыграем и посмотрим
Точно 👍👍👍
А мне внешность той девушки в черном, которая достает эту Еву из капсулы, нравится больше.
Музыка в бою сразу навевает воспоминания про Нир-Аутомату
красиво конечно
но по факту ничего нового
все это уже было