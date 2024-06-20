Последнее обновление для Stellar Blade добавило неполадки в работу режима "Баланс"

18 июля, студия Shift Up выпустила новое обновление для Stellar Blade. Обновление должно было исправляет ряд ошибок и добавляет новые костюмы, чтобы удовлетворить поклонников, которые любят менять внешность героини. Правда, при этом в одном из графических режимов игры возникла проблема.
Как сообщил один из пользователей в Twitter (и не только он), после выхода апдейта картинка в режиме "Баланс" стала размытой. Переключение на режим производительности улучшает ситуацию, но в остальных случаях есть проблема с резкостью изображения, и оно сильно размывается, что особенно заметно в разделе меню игры, где меняются костюмы Евы.
В Shift Up признали, что проблема есть, дав следующий ответ: "Спасибо, что сообщили о проблеме. Нам известно о возникшей проблеме, и мы работаем с Sony для скорейшего ее решения. Просим вас проявить терпение!"
Подобный шаг со стороны Sony Interactive Entertainment позволяет предположить, что проблема может заключаться не только в игре, но и в самой системе консоли. На решение проблемы уйдет какое-то время, но тот факт, что Shift Up работает при официальной поддержке Sony, может ускорить ее решение.
В свою очередь, хочется надеяться, что разработчики быстро решат эту проблему, чтобы игроки снова могли наслаждаться игрой без перебоев.
Попа должна быть четкой и точка
И главное, не многим уже плеч, а не как у многих модниц шириной с талию.
Хорошо что консольщики все потестят к релизу на ПК