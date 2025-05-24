Появление Скарлет в роли босса в Stellar Blade обрадовало сообщество

Новое обновление Stellar Blade принесет не просто дополнительное испытание: Скарлет, персонаж прямо из Goddess of Victory: NIKKE, станет особым боссом нового DLC. В социальных сетях адаптация воительницы уже вызывает похвалу и сравнения.

В мобильной игре компании Shift Up Скарлет - высокоуровневый пилигрим, владеющий мечом Yedo и винтовкой. Но и в Stellar Blade она сохранила свои яркие черты - гладкую кожу и огромную шляпу, - адаптированные под визуальный стиль PlayStation 5 и ПК. Как бы то ни было, но поклонники Stellar Blade уже сходят с ума по Скарлет. Вот некоторые реакции:

Я не играл в Nikke и не знаю историю Скарлет, но... почему она такая горячая...? В смысле, красотка! Почему такая красотка?

Скарлет так невероятно красива и крута!

Косплейщица Лариса Рошфор, изображавшая Еву и Скарлет в фотосессиях, отметила появление персонажей в своих аккаунтах в соцсетях.

Я не могу дождаться выхода Stellar Blade X NIKKE 11 июня! Ребята, а вы тоже собираетесь играть в Stellar Blade на ПК? Взгляните на мой косплей Евы Stellar Blade и Скарлет NIKKE.

Корейскую студию похвалили за верность оригинальному дизайну, даже при переходе от 2D-аниме к реалистичной 3D-графике.

Выход дополнения для Stellar Blade с контентом в стиле Goddess of Victory: NIKKE состоится в одно время с релизом игры на ПК - 11 или 12 июня, с учетом часового пояса.