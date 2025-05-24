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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 447 оценок

Появление Скарлет в роли босса в Stellar Blade обрадовало сообщество

Gruz_ Gruz_

Новое обновление Stellar Blade принесет не просто дополнительное испытание: Скарлет, персонаж прямо из Goddess of Victory: NIKKE, станет особым боссом нового DLC. В социальных сетях адаптация воительницы уже вызывает похвалу и сравнения.

В мобильной игре компании Shift Up Скарлет - высокоуровневый пилигрим, владеющий мечом Yedo и винтовкой. Но и в Stellar Blade она сохранила свои яркие черты - гладкую кожу и огромную шляпу, - адаптированные под визуальный стиль PlayStation 5 и ПК. Как бы то ни было, но поклонники Stellar Blade уже сходят с ума по Скарлет. Вот некоторые реакции:

Я не играл в Nikke и не знаю историю Скарлет, но... почему она такая горячая...? В смысле, красотка! Почему такая красотка?
Скарлет так невероятно красива и крута!

Косплейщица Лариса Рошфор, изображавшая Еву и Скарлет в фотосессиях, отметила появление персонажей в своих аккаунтах в соцсетях.

Я не могу дождаться выхода Stellar Blade X NIKKE 11 июня! Ребята, а вы тоже собираетесь играть в Stellar Blade на ПК? Взгляните на мой косплей Евы Stellar Blade и Скарлет NIKKE.

Корейскую студию похвалили за верность оригинальному дизайну, даже при переходе от 2D-аниме к реалистичной 3D-графике.

Выход дополнения для Stellar Blade с контентом в стиле Goddess of Victory: NIKKE состоится в одно время с релизом игры на ПК - 11 или 12 июня, с учетом часового пояса.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ShannenDoherty

Чтоб к релизу был готов кряк!!

6
Jarvis666

Есть босс! Empress пинка дам, пусть работает >:(

6
Global Conspiration

Крякни мамкин кошелек

3
Vinden

Мечтать не вредно)

Kenn1y

Лучше бы больше лорного контента завезли, новые локации, причёски и костюмы.