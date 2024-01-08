Представлен ранее неопубликованный геймплей корейского экшена Stellar Blade

После относительного затишья вокруг корейского экшена Stellar Blade в сети вновь стали активно обсуждать дебютный проект студии Shift Up. Всплеск дискуссий вокруг игры возник сразу после того, как стало известно, что внешность главной героини подарила популярная модель Син Джэ-юнь. Сексуальные формы девушки могут быть не единственным достоинством будущей игры, о чем свидетельствует свежий геймплей.

На просторах интернета появилась небольшая демонстрация игрового процесса Stellar Blade. Как сообщается, геймплей игры нельзя назвать "свежим", однако его заметили только сейчас, и он впервые позволяет оценить некоторые боевые возможности экшена на последней актуальной сборке, которая была продемонстрирована корейской прессе.

Приключенческий экшен Stellar Blade выглядит действительно многообещающе. Разработчики обещают объединить динамичный слэшер, проработанную графику и продуманное повествование, создавая что-то совершенно новое. Игрокам придется освоить сбалансированное нападение и защиту, чтобы выжить против полчищ врагов из другого мира.