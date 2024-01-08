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Stellar Blade 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Постапокалипсис
7.2 225 оценок

Представлен ранее неопубликованный геймплей корейского экшена Stellar Blade

Gutsz
Новости

После относительного затишья вокруг корейского экшена Stellar Blade в сети вновь стали активно обсуждать дебютный проект студии Shift Up. Всплеск дискуссий вокруг игры возник сразу после того, как стало известно, что внешность главной героини подарила популярная модель Син Джэ-юнь. Сексуальные формы девушки могут быть не единственным достоинством будущей игры, о чем свидетельствует свежий геймплей.

На просторах интернета появилась небольшая демонстрация игрового процесса Stellar Blade. Как сообщается, геймплей игры нельзя назвать "свежим", однако его заметили только сейчас, и он впервые позволяет оценить некоторые боевые возможности экшена на последней актуальной сборке, которая была продемонстрирована корейской прессе.

Приключенческий экшен Stellar Blade выглядит действительно многообещающе. Разработчики обещают объединить динамичный слэшер, проработанную графику и продуманное повествование, создавая что-то совершенно новое. Игрокам придется освоить сбалансированное нападение и защиту, чтобы выжить против полчищ врагов из другого мира.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Stepan Bratuhin

Девка классная, однозначно.

7
Jarvis666

Эх опять 2-3 года ждать, пока на ПК выпустят

3
XeNTRoN

Может и вообще не выпустят.

0