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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.4 1 390 оценок

Разработчики Stellar Blade опубликовали системные требования и новые скриншоты ПК-версии

butcher69 butcher69

Студия Shift Up официально объявила, что ПК-версия экшена Stellar Blade выйдет 11 июня 2025 года. Вместе с этим стало известно, что игра не будет доступна в Steam в тех регионах, где пользователи не могут создать аккаунт PlayStation Network (PSN). Страница игры исчезла из этих регионов, что ограничивает доступ к релизу.

Разработчики также опубликовали системные требования и новые скриншоты, а также трейлер ПК-версии. Стоимость стандартного издания составит 60 долларов, а расширенной Complete Edition — 80 долларов.

+ ещё 2 картинки

Минимальные системные требования включают 64-битную ОС Windows 10, процессор Intel Core i5-7600k или AMD Ryzen 5 1600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB или AMD Radeon RX 580 8GB. Игра требует 75 ГБ свободного места, поддерживает DirectX 12 и рассчитана на 60 кадров в секунду при разрешении 1080p с низкими настройками графики. Рекомендуемые параметры — процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600X, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER или AMD Radeon RX 5700 XT, SSD и разрешение 1440p с средними настройками графики.

Стоит отметить, что ПК-версиия будет иметь антипиратскую защиту Denuvo - упоминание об этом появилось на странице игры в Steam.

56
101
Комментарии: 101
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Мда, чувствуется старьё под названием UE4.

30
Big and Fat

Всяко лучше, чем уе5 в который смогли не многие разрабы...

8
Евгений Кондратенко

Да да, а с новьём в виде UE5 все сидят и пускают сопли, рассказывая про плохую оптимизацию. Старье он почувствовал

3
DepressedPyrrhus

Может и старье, но за то с ним нормально умеют. В отличие от UE5, который не каждый может нормально оптимизировать. Как по мне главное чтоб картинка красивая была, а на каком движке сделано не важно. Stellar blade вот а выглядит очень красиво

1
Spuner337 Big and Fat

Финалка ребес на анриале 4 и при этом жрет ресурсов больше чем многие новые игры на анриале 5, и это не мешает иметь ряд неустранимых по сей день графических ошибок . Так что такое, скорее дело в руках разработчика, а не в движке

Big and Fat Spuner337

Согласен, бывают исключения.

agula98

Очень и очень сильно адекватные требования для нашего времени, где современные разработчики просто говорят: Чел, у тебя нет 4090/5090 ну тогда пошел отсюда, это игра не для тебя сделана и не для таких нищих как ты, вот купишь 4090/5090 тогда может быть, может быть с длсс и генератором кадров получишь 60 фпс

25
My life is a game

адекватные требования и денуво)

4
VIGITAL1 My life is a game

Нормально я смотрю рофлишь с них)Кого то ждёт неприятный сюрприз.

luVol

Притензий к оптимизации просто 0

16
jax baron

во во всем надо поучиться так делать.

9
luVol jax baron

На стимдеке спокойно поиграется. Не помню когда уже видел гтх1060 пусть и на низких, но в 60 кадров, а не в 30.

5
jax baron luVol

вот вот

Палыч Роков

игра ещё не вышла, а ты уже про оптимизацию что-то бэкаешь, там УЕ4, который весьма ублюдочный по оптимизации как и его старший брат

Mr Evil Dead

Боже - я увидел нормальные системные требования.

13
William Dwight

Вот так нужно оптимизировать игры, а не как эти клоуны на 5м анриле

1
MadDarkGuard William Dwight

Не удивлюсь, если там графика будет как на плойке.

William Dwight MadDarkGuard

она даже на плойке хорошо выглядит. Глянь трейлер

Палыч Роков

Ты ещё в них веришь? их от балды пишут

jax baron

вооооо вот эти требования в 2025 г я понимаю, для 2к нужен 2070 а не как у некоторых 3080, а тут 3080 строго для 4к - значит норм будет оптимизация, и проц и5 8400 а не мастодонт коллайдерный как в мафии новой.

9
William Dwight

Народная оптимизация. Все должны учиться у корейцев. Что Лайз оф Пи, что Стеллар Блейд - просто топ.

8
MadDarkGuard

Древний Уе4, видимо картинка будет не сильно лучше, чем на плойке. Я вот только ради графических улучшений брать её на ПК, но в КЗ недоступна, так что и хрен с ней.

Пользователь ВКонтакте

Мда, я хотел ее купить. Сони решили в очередной раз сохранить мои деньги. Свисать всех наверх. // Алексей Смирнов

7
jax baron

не получиться там дюнева

1
FallenWings

Русофобская сони как всегда.

Пользователь ВКонтакте

Ага сегодня тоже заметил такое 🤦 // Артём Савельев

YuReI_138

Спасибо за оптимизацию! Просто лучшие!

6
fundamentalist

провал обеспечен, дерьнува, опять ебанутые региональные ограничения в сингл игре, которые не дадут возможности купить сие поделие в 80% стран мира + нет русского дубляжа, так как игра не от сони, они только издатели, а этим корейцам, судя по всему на российский и снг рынки класть с прибором. И да, какой дегенерат поставил 3080 РТХ и 7900 ХТ в одну колонку равноценных видеокарт, когда аналогом 7900 ХТ, является 3090 Ти...

6
Анна Кранцове

Да и Х с ним я ее 6 раз прошла и Платину выбила поэтому мне так пох на нее Овер пох нет и нет пошли Нах тогда )) как говорится в этой ситуации Консоль щас решает эти траблы и зачем какие то обходы делать когда все есть в пс стор

6
FallenWings

Ну и уроды...

4
DarkNezias_Gebeine

Толерастия победила в очередной разик.

60 вечно зеленых - 4,8к порт на пк с консоли. нафиг оно надо. Вон оффлайн акк - от 350 до 500р. Либо гифт для ру укр уз аз - 5к.

Kokoprime1991 DarkNezias_Gebeine

Либо зелёный магазин, ибо защиты-то не будет.

1
2BLaraSex Kokoprime1991

Будет, там Денуво.

DarkNezias_Gebeine Kokoprime1991

Разработчик впихнул в игру дерьмуву. В ромовых магазинах долго ждать.

NatanieLzZ

В казахстанском стиме почему-то недоступна, хотя требования psn я не вижу

3
Punisher1

Ну эти петикантропы из сони уже не знают что забанить бомбит конкретно от этих недалëких.Ключ можно вроде взять

ЧГК

Русской озвучки нет, игры в Стиме нет. Очень жаль

3
FerociousKit
3
Plvy1n

Всё забудем игру в зелёном стиме её ещё скоро не будет.

2
My life is a game

так покупай в смысле или активашка

2
jax baron My life is a game

ты чё даунов нащёл?

My life is a game jax baron

в смысле? ну раз зеленого стима нет, активашка или фулл прайс
два пути

4
Plvy1n My life is a game

Не горю желанием покупать игру по фулпрайсу а вот активашку подумаю.

1
jax baron My life is a game

1 путь единсвтенный - пиратка.

4
VIGITAL1

Застегивайте ширинки ребят.Там говорят денуво)

2
My life is a game

да, все верно
возможно это новая практика портов сони, но jax baron говорит возможно это сами разрабы вставили(сони издатель)

2
My life is a game

впервые вижу у игры сони денуво
это теперь новая практика? сони все свои порты денуво будет делать?

ну зато псн нет

1
SelecCioner

турция регион?*

My life is a game SelecCioner

укр
самая дешевая

1
Maksim_33rus

кто сказал что игра сони ? сони как издатели и всё

My life is a game Maksim_33rus

ну сони издатель и у других игр(павук 2 и тд) но денуво не было

tesla707

Учитывая, что там дохленький старый UE4, не удивительно что игруля полетит даже на вёдрах.

1
Беркут Слеер

Минимальные системные: 6 ядер 12 потоков -- скромненько так ничего не скажешь. Вместо оптимизации, загнали под самое немогу. Несмотря не нехилые требования, качество будет на уровне REBIRTH, в общем добро пожаловать в цирк.

1
Sevasibor
Минимальные системные: 6 ядер 12 потоков -- скромненько так ничего не скажешь. Вместо оптимизации

а в чем проблема ? норм оптимизация этим камушкам 9 лет

U1traMagnum

Ой умнички оптимизацию подогнали, респект за это.

1
luVol

Сони решила им поднасрать в продажах, обязав с псн на пк(

NatanieLzZ

В стиме не указано его требование, как у других игр, где он нужен

Комментарий удален
NatanieLzZ luVol

так на страницах с играми, где нужен аккаунт psn, висит уведомление об этом, а у стеллар блейда нет

luVol NatanieLzZ

Да я удалил. В любом случае напрягает то, что его не видно и видимо из-за псн. Ты же написал, что и в казахстанском нету(а это странно)

SelecCioner NatanieLzZ

что за регион, где тебя просят покупать дороже?

Sinerous

Надеюсь демку сделают и дадут пощупать, а то системки это одно, а фактически может оказаться по другому)

hpi

И тут вопрос: почему игра не вышла на пс4?

SelecCioner

ыыы

jax baron

так народ губу закатываем там - ДЮНЕВА

My life is a game

впервые вижу у игры сони денуво)

1
jax baron My life is a game

говорят эта не сони - это SHIFT UP Corporation вставили

Выxyxoль

Не дюнева, бл..., а ДЕНУВО.

jax baron Выxyxoль

сранюва

MadDarkGuard

Я закатал, но не из-за денувы, а то что не продают в КЗ)

Intendant56

Это бред зачем там псн? Нихрена не понимаю!

My life is a game

псн нет, есть денуво)

Intendant56 My life is a game

как нет псн если в кз она не продается? Или это новый прикол какой то?

My life is a game Intendant56

ну в самом стиме нет уведомления что нужен псн
я про это
а так хз не на кз сижу

2BLaraSex

Печально, такая крутая игра и Сони так поднасрали корейцам с продажами на ПК.

KPAHbl4

так и главный кореец сам сказал что мечтал с самого рождения хотя нет - еще в утробе уже мечтал сделать игру именно для плейстейшн и поэтому когда ему предложили сделать игру эксклюзивом он не раздумываю плюнул на пк аудитории хоть игра и была завялена на пк. лично я из этой истории сделал вывод что эту игру никогда не куплю)) ну а еще кстати этот кореец еще раз плюнул на пк аудиторию поставив денуво что прямым текстом говорит о презрении и неуважении к пк-игрокам

1
2BLaraSex KPAHbl4

Если бы он выпустил игру на ПК в том виде, в котором она была до денег Сони, то там получилось бы что-то вроде корейской Disorder https://store.steampowered.com/app/1332340/DISORDER/
Поэтому год эксклюзивности ради качества не страшно. А теперь Сони просто плюнули в лицо не только игрокам, но и самому Shift Up.

Baka Mitai

уже взял полное издание, очень доволен

2BLaraSex

В каком регионе брал?

My life is a game 2BLaraSex

рф скорее всего ключом)ибо продукт еще недоступен
обычно пишет "выйдет х числа"

2BLaraSex My life is a game

Думаешь, ключи уже появились? Надо будет глянуть на плати.

Kokoprime1991

Скип оптисизон и ожидание 10тка патчей . Вот на хера было брать 4й анриал? Что Сони уже свой универсальный движок сделать не может?

Kamishini1993

Ну без таких требований вряд ли бы запустили игру на стим деке

SToNkSBiBa

Первый мод, который выйдет, будет не на оптимизацию, а... Вы сами знаете ( ◡‿◡ *)

MNM 777

Успеха с продажами )

Punisher1

Это же не игра от сони какого лешего этот псн требуется

My life is a game

издатель сони
а насчет псн, ну в самом стиме псн не требуется
но почему в кз нет хз

Палыч Роков

А игра вообще интересная или проходняк?

My life is a game

Пираты, не расстраивайтесь
Возможно денуво снимут

Вон люди уже возмущаются

Jarvis666

Впервые у игры, где издатель Sony увидел Денуво, ну пи*дец, надо ж так малину обос*ать и обосрать.

ConciseYu

а для 1080 60 фпс и пресета высокий мом чуть выше ?

My life is a game

Похоже, Shift Up не была в курсе, что Stellar Blade не будет продаваться в ~130 странах мира из-за того, что издателем выступает Sony.

Sony по каким-то неизвестным причинам даже после перехода на опциональный PSN в своих играх дальше не продаёт новинках в регионах Steam и Epic Games Store без PSN.

Может быть, Shift Up как-то подтолкнёт Sony образумиться.