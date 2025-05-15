Разработчики Stellar Blade опубликовали системные требования и новые скриншоты ПК-версии

Студия Shift Up официально объявила, что ПК-версия экшена Stellar Blade выйдет 11 июня 2025 года. Вместе с этим стало известно, что игра не будет доступна в Steam в тех регионах, где пользователи не могут создать аккаунт PlayStation Network (PSN). Страница игры исчезла из этих регионов, что ограничивает доступ к релизу.
Разработчики также опубликовали системные требования и новые скриншоты, а также трейлер ПК-версии. Стоимость стандартного издания составит 60 долларов, а расширенной Complete Edition — 80 долларов.
Минимальные системные требования включают 64-битную ОС Windows 10, процессор Intel Core i5-7600k или AMD Ryzen 5 1600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB или AMD Radeon RX 580 8GB. Игра требует 75 ГБ свободного места, поддерживает DirectX 12 и рассчитана на 60 кадров в секунду при разрешении 1080p с низкими настройками графики. Рекомендуемые параметры — процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600X, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER или AMD Radeon RX 5700 XT, SSD и разрешение 1440p с средними настройками графики.
Стоит отметить, что ПК-версиия будет иметь антипиратскую защиту Denuvo - упоминание об этом появилось на странице игры в Steam.
Мда, чувствуется старьё под названием UE4.
Всяко лучше, чем уе5 в который смогли не многие разрабы...
Да да, а с новьём в виде UE5 все сидят и пускают сопли, рассказывая про плохую оптимизацию. Старье он почувствовал
Может и старье, но за то с ним нормально умеют. В отличие от UE5, который не каждый может нормально оптимизировать. Как по мне главное чтоб картинка красивая была, а на каком движке сделано не важно. Stellar blade вот а выглядит очень красиво
Финалка ребес на анриале 4 и при этом жрет ресурсов больше чем многие новые игры на анриале 5, и это не мешает иметь ряд неустранимых по сей день графических ошибок . Так что такое, скорее дело в руках разработчика, а не в движке
Согласен, бывают исключения.
Очень и очень сильно адекватные требования для нашего времени, где современные разработчики просто говорят: Чел, у тебя нет 4090/5090 ну тогда пошел отсюда, это игра не для тебя сделана и не для таких нищих как ты, вот купишь 4090/5090 тогда может быть, может быть с длсс и генератором кадров получишь 60 фпс
адекватные требования и денуво)
Нормально я смотрю рофлишь с них)Кого то ждёт неприятный сюрприз.
Притензий к оптимизации просто 0
во во всем надо поучиться так делать.
На стимдеке спокойно поиграется. Не помню когда уже видел гтх1060 пусть и на низких, но в 60 кадров, а не в 30.
вот вот
игра ещё не вышла, а ты уже про оптимизацию что-то бэкаешь, там УЕ4, который весьма ублюдочный по оптимизации как и его старший брат
Боже - я увидел нормальные системные требования.
Вот так нужно оптимизировать игры, а не как эти клоуны на 5м анриле
Не удивлюсь, если там графика будет как на плойке.
она даже на плойке хорошо выглядит. Глянь трейлер
Ты ещё в них веришь? их от балды пишут
вооооо вот эти требования в 2025 г я понимаю, для 2к нужен 2070 а не как у некоторых 3080, а тут 3080 строго для 4к - значит норм будет оптимизация, и проц и5 8400 а не мастодонт коллайдерный как в мафии новой.
Народная оптимизация. Все должны учиться у корейцев. Что Лайз оф Пи, что Стеллар Блейд - просто топ.
Древний Уе4, видимо картинка будет не сильно лучше, чем на плойке. Я вот только ради графических улучшений брать её на ПК, но в КЗ недоступна, так что и хрен с ней.
Мда, я хотел ее купить. Сони решили в очередной раз сохранить мои деньги. Свисать всех наверх. // Алексей Смирнов
не получиться там дюнева
Русофобская сони как всегда.
Ага сегодня тоже заметил такое 🤦 // Артём Савельев
Спасибо за оптимизацию! Просто лучшие!
провал обеспечен, дерьнува, опять ебанутые региональные ограничения в сингл игре, которые не дадут возможности купить сие поделие в 80% стран мира + нет русского дубляжа, так как игра не от сони, они только издатели, а этим корейцам, судя по всему на российский и снг рынки класть с прибором. И да, какой дегенерат поставил 3080 РТХ и 7900 ХТ в одну колонку равноценных видеокарт, когда аналогом 7900 ХТ, является 3090 Ти...
Да и Х с ним я ее 6 раз прошла и Платину выбила поэтому мне так пох на нее Овер пох нет и нет пошли Нах тогда )) как говорится в этой ситуации Консоль щас решает эти траблы и зачем какие то обходы делать когда все есть в пс стор
Ну и уроды...
Толерастия победила в очередной разик.
60 вечно зеленых - 4,8к порт на пк с консоли. нафиг оно надо. Вон оффлайн акк - от 350 до 500р. Либо гифт для ру укр уз аз - 5к.
Либо зелёный магазин, ибо защиты-то не будет.
Будет, там Денуво.
Разработчик впихнул в игру дерьмуву. В ромовых магазинах долго ждать.
В казахстанском стиме почему-то недоступна, хотя требования psn я не вижу
Ну эти петикантропы из сони уже не знают что забанить бомбит конкретно от этих недалëких.Ключ можно вроде взять
Русской озвучки нет, игры в Стиме нет. Очень жаль
Всё забудем игру в зелёном стиме её ещё скоро не будет.
так покупай в смысле или активашка
ты чё даунов нащёл?
в смысле? ну раз зеленого стима нет, активашка или фулл прайс
два пути
Не горю желанием покупать игру по фулпрайсу а вот активашку подумаю.
1 путь единсвтенный - пиратка.
Застегивайте ширинки ребят.Там говорят денуво)
да, все верно
возможно это новая практика портов сони, но jax baron говорит возможно это сами разрабы вставили(сони издатель)
впервые вижу у игры сони денуво
это теперь новая практика? сони все свои порты денуво будет делать?
ну зато псн нет
турция регион?*
укр
самая дешевая
кто сказал что игра сони ? сони как издатели и всё
ну сони издатель и у других игр(павук 2 и тд) но денуво не было
Учитывая, что там дохленький старый UE4, не удивительно что игруля полетит даже на вёдрах.
Минимальные системные: 6 ядер 12 потоков -- скромненько так ничего не скажешь. Вместо оптимизации, загнали под самое немогу. Несмотря не нехилые требования, качество будет на уровне REBIRTH, в общем добро пожаловать в цирк.
а в чем проблема ? норм оптимизация этим камушкам 9 лет
Ой умнички оптимизацию подогнали, респект за это.
Сони решила им поднасрать в продажах, обязав с псн на пк(
В стиме не указано его требование, как у других игр, где он нужен
так на страницах с играми, где нужен аккаунт psn, висит уведомление об этом, а у стеллар блейда нет
Да я удалил. В любом случае напрягает то, что его не видно и видимо из-за псн. Ты же написал, что и в казахстанском нету(а это странно)
что за регион, где тебя просят покупать дороже?
Надеюсь демку сделают и дадут пощупать, а то системки это одно, а фактически может оказаться по другому)
И тут вопрос: почему игра не вышла на пс4?
ыыы
так народ губу закатываем там - ДЮНЕВА
впервые вижу у игры сони денуво)
говорят эта не сони - это SHIFT UP Corporation вставили
Не дюнева, бл..., а ДЕНУВО.
сранюва
Я закатал, но не из-за денувы, а то что не продают в КЗ)
Это бред зачем там псн? Нихрена не понимаю!
псн нет, есть денуво)
как нет псн если в кз она не продается? Или это новый прикол какой то?
ну в самом стиме нет уведомления что нужен псн
я про это
а так хз не на кз сижу
Печально, такая крутая игра и Сони так поднасрали корейцам с продажами на ПК.
так и главный кореец сам сказал что мечтал с самого рождения хотя нет - еще в утробе уже мечтал сделать игру именно для плейстейшн и поэтому когда ему предложили сделать игру эксклюзивом он не раздумываю плюнул на пк аудитории хоть игра и была завялена на пк. лично я из этой истории сделал вывод что эту игру никогда не куплю)) ну а еще кстати этот кореец еще раз плюнул на пк аудиторию поставив денуво что прямым текстом говорит о презрении и неуважении к пк-игрокам
Если бы он выпустил игру на ПК в том виде, в котором она была до денег Сони, то там получилось бы что-то вроде корейской Disorder https://store.steampowered.com/app/1332340/DISORDER/
Поэтому год эксклюзивности ради качества не страшно. А теперь Сони просто плюнули в лицо не только игрокам, но и самому Shift Up.
уже взял полное издание, очень доволен
В каком регионе брал?
рф скорее всего ключом)ибо продукт еще недоступен
обычно пишет "выйдет х числа"
Думаешь, ключи уже появились? Надо будет глянуть на плати.
Скип оптисизон и ожидание 10тка патчей . Вот на хера было брать 4й анриал? Что Сони уже свой универсальный движок сделать не может?
Ну без таких требований вряд ли бы запустили игру на стим деке
Первый мод, который выйдет, будет не на оптимизацию, а... Вы сами знаете ( ◡‿◡ *)
Успеха с продажами )
Это же не игра от сони какого лешего этот псн требуется
издатель сони
а насчет псн, ну в самом стиме псн не требуется
но почему в кз нет хз
А игра вообще интересная или проходняк?
Пираты, не расстраивайтесь
Возможно денуво снимут
Вон люди уже возмущаются
Впервые у игры, где издатель Sony увидел Денуво, ну пи*дец, надо ж так малину обос*ать и обосрать.
а для 1080 60 фпс и пресета высокий мом чуть выше ?
Похоже, Shift Up не была в курсе, что Stellar Blade не будет продаваться в ~130 странах мира из-за того, что издателем выступает Sony.
Sony по каким-то неизвестным причинам даже после перехода на опциональный PSN в своих играх дальше не продаёт новинках в регионах Steam и Epic Games Store без PSN.
Может быть, Shift Up как-то подтолкнёт Sony образумиться.