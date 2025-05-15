Разработчики Stellar Blade опубликовали системные требования и новые скриншоты ПК-версии

Студия Shift Up официально объявила, что ПК-версия экшена Stellar Blade выйдет 11 июня 2025 года. Вместе с этим стало известно, что игра не будет доступна в Steam в тех регионах, где пользователи не могут создать аккаунт PlayStation Network (PSN). Страница игры исчезла из этих регионов, что ограничивает доступ к релизу.

Разработчики также опубликовали системные требования и новые скриншоты, а также трейлер ПК-версии. Стоимость стандартного издания составит 60 долларов, а расширенной Complete Edition — 80 долларов.

Минимальные системные требования включают 64-битную ОС Windows 10, процессор Intel Core i5-7600k или AMD Ryzen 5 1600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB или AMD Radeon RX 580 8GB. Игра требует 75 ГБ свободного места, поддерживает DirectX 12 и рассчитана на 60 кадров в секунду при разрешении 1080p с низкими настройками графики. Рекомендуемые параметры — процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600X, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER или AMD Radeon RX 5700 XT, SSD и разрешение 1440p с средними настройками графики.

Стоит отметить, что ПК-версиия будет иметь антипиратскую защиту Denuvo - упоминание об этом появилось на странице игры в Steam.