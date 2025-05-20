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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 425 оценок

Согласно официальным тестам Stellar Blade, DENUVO не влияет на FPS

Gruz_ Gruz_

Не так давно Shift Up заверила PC-геймеров, что DENUVO не повлияет на производительность в слэшере Stellar Blade. Более того, похоже, что в некоторых случаях с системой защиты игра работает даже лучше.

На днях студия опубликовала сравнительный анализ производительности Stellar Blade в версиях с DENUVO и без нее. И хотя средний FPS был одинаковым, минимальный FPS в версии с DENUVO оказался выше. Также разработчики заявили, что наличие системы защиты не повлияет на поддержку модов.

Как можно увидеть по таблице тестов, DRM удалось тщательно настроить, что позволило не только сохранить среднюю частоту кадров на одном уровне, но в некоторых случаях даже поднять ее выше минимальных значений. Кроме того, полностью реализована поддержка модов, без каких-либо ограничений.

Кроме того, Shift Up отметили, что учетная запись PSN совершенно необязательна, и заявили, что уже выясняют совместно с Sony, почему игра не доступна в большинстве стран мира.

Релиз Stellar Blade для ПК состоится 11 июня.

31
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Sivispacempb
Более того, похоже, что в некоторых случаях с системой защиты игра работает даже лучше.
18
Unicorling

Бафает фпс, убирает фризы, железо само обновляется

3
Ahnx

Вот оно, проплаченное враньё от Shit Up.

14
JustA_NiceGuy

Вот он, параноик.

7
Costollom
Вот оно, проплаченное враньё от Shit Up.

Сами себе платят?

5
Grognac

.... Согласно официальным тестам Stellar Blade, DENUVO не влияет на FPS.....хахаххх клоуны..

недоумки конечно же в это поверили коих 98 %

14
Ahnx

Я думаю, что 99%.

4
Costollom
.... Согласно официальным тестам Stellar Blade, DENUVO не влияет на FPS.....хахаххх клоуны..

А как она влияет, расскажите?

1
saa0891
Более того, похоже, что в некоторых случаях с системой защиты игра работает даже лучше.

Казалось бы после предложения что система защиты не влияет на производительность можно было уже остановится, но больной не унимался.

12
Light of Tfuth
1
kotasha

А пруфов как обычно нет, где наглядный тест без защиты и с защитой.

8
Costollom
А пруфов как обычно нет, где наглядный тест без защиты и с защитой.

А как вы в это поверите? Это вам надо потом без защиты проверять.

3
kotasha Costollom

Это уже надо им показывать с защитой и без в живую а не так.

Madiark

Калл а не игра

7
JustA_NiceGuy

Кал*.

3
jax baron

в реддите их хорошо пронесли.

6
Costollom
в реддите их хорошо пронесли.

Куда уж без комментариев с reddit на playground. Тут любят чужое мнение обсуждать.

Сережаа

Сказочки про курочку рябу...

5
SOLUS5678

О том что влияет или нет это разберутся игроки и вынесут вердикт. Главный вопрос: Где игра???. Последняя строчка меня совсем убила. хоть смейся хоть плачь: " Кроме того, Shift Up отметили, что учетная запись PSN совершенно необязательна, и заявили, что уже выясняют совместно с Sony, почему игра не доступна в большинстве стран мира. " То есть даже сама сони не в курсе почему игра недоступна в большинстве стран.))))))

5
5рен68ону6о7нг6г6ренш7он6
4
Destroited
DENUVO не влияет на FPS

BLA BLA BLA....

4
DishonestSherman

Вообще не понимаю этих разработчиков. Доказано, что DENUVO на продажи практически не влияет или даже не влияет вовсе, но разрабы заносят чемоданы, чтобы внедрить этот мусор к себе в игру...

4
UnwaveringGlenn

Это сделано для того чтобы игру не слили на Торренты сразу после её релиза ибо пока игру взломают пройдёт большое количество времени примерно пол года, а за это время разрабы ещё денег налутают с продаж игры на ПК, так как существует только 1 Хакер который занимается взломам такой защиты и эта Импресс, если бы было бы много подобных Хакеров как Импресс которые бы занимались взломам Защиты DENUVO и они бы работали все вместе сообща, то игры с подобной Защитой сливали на Торренты через неделю после релиза игры, а так извини жди пол года пока Госпожа Импресс соизволит взломать эту игру и не факт что она её будет взламывать ибо игры с Защитой DENUVO много, а Импресс только одна, вот так вот.

3
Alex Row UnwaveringGlenn

Чел, твоя "госпожа" окончательно слетела с катушек, забила на взломы и занимается хз чем.

1
PeakyUrias

опять челы с какой-нибудь рх580 ноют, что денуво фепесы жрет
хотя по факту просто хотели спиратить игру
каждый раз смешно, как пираты оправдывают свое пиратство, но никто не признается, что нет денег на игры

4
Kamishini1993

Они в стиле шевцова тестили с включенной вертикалкой?

3
SexualHarassmentPanda

Даже если на fps не влияет нагрузка на SSD всё равно выше чем без.

3
PersonaR8

Ооо, да, удалось поднять частоту кадров :D DENUVO окрыляяяяяееееееет.

2
Stalker608

«Выясняют почему игра не доступная в большинстве стран мира«. почему мне так смешно с этой фразы?

2
WerGC

херня

2
vfa19

Согласно официальным тестам Stellar Blade, DENUVO влияет на ПРОДАЖИ

2
2BLaraSex

Ну, Вуконг и Хогвартс сделали по 20 лямов.

MunchkiN 616

влияние денувы если есть то скорее всего на уровне погрешности.
учитывая что там на пека сейчас много игр за каким то не имеют полноэкранный режим и там где то висит какойнибудь лаунчер который делает всвякую дич, показвает картинки итп. в винде происходит всякая дич в фоне и там какая то девува котрая работает только при запуски ну или при загрузках в крайнем случае и иногда связвается с сервером чтоб обновить свой ключ. может только памяти жрет больше больше что 300мб-1.5гб для современных ситем совершенно не сущесвенно

1
BabyDontHurtMe
1
askazanov

Ещё одни клоуны ))))

1
FallenWings

Ну понятно все, Shit Up продажные шкуры. Вместо того чтобы решать проблему блокировки игры в 130+ странах, они рассказывают как денува поднимает фпс в игре...

1
vfa19

реально Shit up

Евгений Кондратенко

Ага и по минимальному FPS лучше версия с защитой. Ну ну...

1
AllExSay

Ну если верить этому, то по идее не должна влиять. Предзаказ оформлен в любом случае, поглядим, что да как.

1
ze1n_82