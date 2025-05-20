Согласно официальным тестам Stellar Blade, DENUVO не влияет на FPS

Не так давно Shift Up заверила PC-геймеров, что DENUVO не повлияет на производительность в слэшере Stellar Blade. Более того, похоже, что в некоторых случаях с системой защиты игра работает даже лучше.

На днях студия опубликовала сравнительный анализ производительности Stellar Blade в версиях с DENUVO и без нее. И хотя средний FPS был одинаковым, минимальный FPS в версии с DENUVO оказался выше. Также разработчики заявили, что наличие системы защиты не повлияет на поддержку модов.

Как можно увидеть по таблице тестов, DRM удалось тщательно настроить, что позволило не только сохранить среднюю частоту кадров на одном уровне, но в некоторых случаях даже поднять ее выше минимальных значений. Кроме того, полностью реализована поддержка модов, без каких-либо ограничений.

Кроме того, Shift Up отметили, что учетная запись PSN совершенно необязательна, и заявили, что уже выясняют совместно с Sony, почему игра не доступна в большинстве стран мира.

Релиз Stellar Blade для ПК состоится 11 июня.