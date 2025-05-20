Не так давно Shift Up заверила PC-геймеров, что DENUVO не повлияет на производительность в слэшере Stellar Blade. Более того, похоже, что в некоторых случаях с системой защиты игра работает даже лучше.
На днях студия опубликовала сравнительный анализ производительности Stellar Blade в версиях с DENUVO и без нее. И хотя средний FPS был одинаковым, минимальный FPS в версии с DENUVO оказался выше. Также разработчики заявили, что наличие системы защиты не повлияет на поддержку модов.
Как можно увидеть по таблице тестов, DRM удалось тщательно настроить, что позволило не только сохранить среднюю частоту кадров на одном уровне, но в некоторых случаях даже поднять ее выше минимальных значений. Кроме того, полностью реализована поддержка модов, без каких-либо ограничений.
Кроме того, Shift Up отметили, что учетная запись PSN совершенно необязательна, и заявили, что уже выясняют совместно с Sony, почему игра не доступна в большинстве стран мира.
Релиз Stellar Blade для ПК состоится 11 июня.
Бафает фпс, убирает фризы, железо само обновляется
Вот оно, проплаченное враньё от Shit Up.
Вот он, параноик.
Сами себе платят?
.... Согласно официальным тестам Stellar Blade, DENUVO не влияет на FPS.....хахаххх клоуны..
недоумки конечно же в это поверили коих 98 %
Я думаю, что 99%.
А как она влияет, расскажите?
Казалось бы после предложения что система защиты не влияет на производительность можно было уже остановится, но больной не унимался.
А пруфов как обычно нет, где наглядный тест без защиты и с защитой.
А как вы в это поверите? Это вам надо потом без защиты проверять.
Это уже надо им показывать с защитой и без в живую а не так.
Калл а не игра
Кал*.
в реддите их хорошо пронесли.
Куда уж без комментариев с reddit на playground. Тут любят чужое мнение обсуждать.
Сказочки про курочку рябу...
О том что влияет или нет это разберутся игроки и вынесут вердикт. Главный вопрос: Где игра???. Последняя строчка меня совсем убила. хоть смейся хоть плачь: " Кроме того, Shift Up отметили, что учетная запись PSN совершенно необязательна, и заявили, что уже выясняют совместно с Sony, почему игра не доступна в большинстве стран мира. " То есть даже сама сони не в курсе почему игра недоступна в большинстве стран.))))))
BLA BLA BLA....
Вообще не понимаю этих разработчиков. Доказано, что DENUVO на продажи практически не влияет или даже не влияет вовсе, но разрабы заносят чемоданы, чтобы внедрить этот мусор к себе в игру...
Это сделано для того чтобы игру не слили на Торренты сразу после её релиза ибо пока игру взломают пройдёт большое количество времени примерно пол года, а за это время разрабы ещё денег налутают с продаж игры на ПК, так как существует только 1 Хакер который занимается взломам такой защиты и эта Импресс, если бы было бы много подобных Хакеров как Импресс которые бы занимались взломам Защиты DENUVO и они бы работали все вместе сообща, то игры с подобной Защитой сливали на Торренты через неделю после релиза игры, а так извини жди пол года пока Госпожа Импресс соизволит взломать эту игру и не факт что она её будет взламывать ибо игры с Защитой DENUVO много, а Импресс только одна, вот так вот.
Чел, твоя "госпожа" окончательно слетела с катушек, забила на взломы и занимается хз чем.
опять челы с какой-нибудь рх580 ноют, что денуво фепесы жрет
хотя по факту просто хотели спиратить игру
каждый раз смешно, как пираты оправдывают свое пиратство, но никто не признается, что нет денег на игры
Они в стиле шевцова тестили с включенной вертикалкой?
Даже если на fps не влияет нагрузка на SSD всё равно выше чем без.
Ооо, да, удалось поднять частоту кадров :D DENUVO окрыляяяяяееееееет.
«Выясняют почему игра не доступная в большинстве стран мира«. почему мне так смешно с этой фразы?
херня
Согласно официальным тестам Stellar Blade, DENUVO влияет на ПРОДАЖИ
Ну, Вуконг и Хогвартс сделали по 20 лямов.
влияние денувы если есть то скорее всего на уровне погрешности.
учитывая что там на пека сейчас много игр за каким то не имеют полноэкранный режим и там где то висит какойнибудь лаунчер который делает всвякую дич, показвает картинки итп. в винде происходит всякая дич в фоне и там какая то девува котрая работает только при запуски ну или при загрузках в крайнем случае и иногда связвается с сервером чтоб обновить свой ключ. может только памяти жрет больше больше что 300мб-1.5гб для современных ситем совершенно не сущесвенно
Ещё одни клоуны ))))
Ну понятно все, Shit Up продажные шкуры. Вместо того чтобы решать проблему блокировки игры в 130+ странах, они рассказывают как денува поднимает фпс в игре...
реально Shit up
Ага и по минимальному FPS лучше версия с защитой. Ну ну...
Ну если верить этому, то по идее не должна влиять. Предзаказ оформлен в любом случае, поглядим, что да как.