Создатель Stellar Blade объяснил анатомические секреты привлекательности женской попы в играх

Ким Хён Тэ, глава студии Shift Up и создатель таких игр, как Goddess of Victory: Nikke и Stellar Blade, рассказал в интервью YouTube-каналу "라라TV" об анатомических особенностях, которые делают женские формы эстетически привлекательными в видеоиграх.
Ким объяснил разницу между мужским и женским тазом: женский таз имеет наклон и заполнен жировой тканью, что создаёт плавные изгибы, тогда как мужской — более прямой, с выраженными костными структурами.
По его словам, женская попа считается красивой именно из-за сочетания мышц и жира, которые смягчают границы ног и создают гармоничный силуэт. Художники уделяют особое внимание распределению жира и мышц — жировая прослойка скрывает мышечный рельеф, делая контуры более мягкими и привлекательными.
Для наглядности Ким использовал схемы и примеры из Stellar Blade, показывая, как анатомия и художественный дизайн влияют на визуальное восприятие персонажей.
Этот разговор проходил на фоне неоднозначной реакции на дизайн Евы, героини Stellar Blade: некоторые хвалят его за детализацию, другие критикуют за гипертрофированную сексуализацию. Работы Кима и его студии Shift Up известны тщательной проработкой женских образов — именно это принесло успех Nikke и Stellar Blade, где персонажи выделяются своей привлекательностью.
Наконец-то подъехала годная игровая аналитика.
Аналитика, которую мы не заслужили
не не пятница, чушпанам позволено поРУКОводить немножко, а то того и смотри - думать начнутъ
кидай еще 😀
Eeeezzz😍
В женской привлекательности нет ничего странного.Это просто красиво.Он лучше бы объяснил страсть многих геймеров к черезчурсверхнадувным женским прелестям.Как будто смотришь не на стройную женщину,а на мутанта,который сейчас тебя сожрёт...Понятно,что это дела вкуса,но всё же - откуда такая страсть к ж..пам на полэкрана
а это страть вовсе и не геймеров,а все тех же обиженных левачковых активистов,которые клепают непокладая рук моды,размывающие грань между сексуальностью и уродством.например моды где у персонажа гипербализированна какая то часть тела,через чур толстая целлюлитная жопа,фута и т.д.типа они делают эти моды,потому что некоторые геймеры считают это сексуальным,на самом же деле на зло геймерам либо же для самих активистов,которые чтят культ уродства и могут даже сыграть в ненавистную им стиллар блейд если она будет уродливой
Попы много не бывает.)
Красивая женская жопа поднимает игровое настроение).
красивая....эта ваша попка
Попа это противовес дойкам. Красота в правильной пропорции этих двух частей! Ну и чтоб не сильно жирные были.
Этот бро определено шарит
Сиськи лучше.
Если выбирать то я выбираю хорошую попу.)
Соглы. Пускай даже сиси 2-го или даже меньше, главное чтобы попа красивая была.
а если маленькая? причем буфера тоже..?
Маловата жопка-то