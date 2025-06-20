Создатель Stellar Blade объяснил анатомические секреты привлекательности женской попы в играх

Ким Хён Тэ, глава студии Shift Up и создатель таких игр, как Goddess of Victory: Nikke и Stellar Blade, рассказал в интервью YouTube-каналу "라라TV" об анатомических особенностях, которые делают женские формы эстетически привлекательными в видеоиграх.

Ким объяснил разницу между мужским и женским тазом: женский таз имеет наклон и заполнен жировой тканью, что создаёт плавные изгибы, тогда как мужской — более прямой, с выраженными костными структурами.

По его словам, женская попа считается красивой именно из-за сочетания мышц и жира, которые смягчают границы ног и создают гармоничный силуэт. Художники уделяют особое внимание распределению жира и мышц — жировая прослойка скрывает мышечный рельеф, делая контуры более мягкими и привлекательными.

Для наглядности Ким использовал схемы и примеры из Stellar Blade, показывая, как анатомия и художественный дизайн влияют на визуальное восприятие персонажей.

Этот разговор проходил на фоне неоднозначной реакции на дизайн Евы, героини Stellar Blade: некоторые хвалят его за детализацию, другие критикуют за гипертрофированную сексуализацию. Работы Кима и его студии Shift Up известны тщательной проработкой женских образов — именно это принесло успех Nikke и Stellar Blade, где персонажи выделяются своей привлекательностью.