Stellar Blade получила обновление для лучшей работы на PS5 Pro

С тех пор как PS5 Pro была официально представлена ​​Sony, несколько студий подтвердили, что их игры будут улучшены на консоли, как в случае с Lies of P, о которой недавно стали известны подробности, подчеркивающие ее улучшения.

Кроме того, студия Shift Up также подтвердила, что Stellar Blade будет улучшена на PS5 Pro, и сегодня игра получила обновление (патч 1.008), представляющее улучшенный сбалансированный режим и улучшенный режим приоритета разрешения.

Подробности патча 1.008:

Добавлена ​​поддержка PlayStation 5 Pro;

Введён режима высокой частоты кадров (HFR) для минимизации задержки ввода и повышения производительности частоты кадров;

Требования к режиму HFR: дисплей должен поддерживать вывод 120 Гц.

Доступные графические режимы:

Приоритет производительности: фокус на частоте кадров;

Сбалансированный: балансирует разрешение и частоту кадров;

Приоритет разрешения: фокус на разрешении и качестве;

Pro: улучшенный сбалансированный режим, оптимизированный для PlayStation 5 Pro, использующий PSSR для превосходного качества;

Pro Max: улучшенный режим приоритета производительности для PlayStation 5 Pro, обеспечивающий более высокую частоту кадров.

Патч 1.008 весит всего 499 МБ и также включает исправления ошибок.

Stellar Blade доступна на PS5.