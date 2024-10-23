Stellar Blade получила обновление для лучшей работы на PS5 Pro

С тех пор как PS5 Pro была официально представлена Sony, несколько студий подтвердили, что их игры будут улучшены на консоли, как в случае с Lies of P, о которой недавно стали известны подробности, подчеркивающие ее улучшения.
Кроме того, студия Shift Up также подтвердила, что Stellar Blade будет улучшена на PS5 Pro, и сегодня игра получила обновление (патч 1.008), представляющее улучшенный сбалансированный режим и улучшенный режим приоритета разрешения.
Подробности патча 1.008:
- Добавлена поддержка PlayStation 5 Pro;
- Введён режима высокой частоты кадров (HFR) для минимизации задержки ввода и повышения производительности частоты кадров;
- Требования к режиму HFR: дисплей должен поддерживать вывод 120 Гц.
Доступные графические режимы:
- Приоритет производительности: фокус на частоте кадров;
- Сбалансированный: балансирует разрешение и частоту кадров;
- Приоритет разрешения: фокус на разрешении и качестве;
- Pro: улучшенный сбалансированный режим, оптимизированный для PlayStation 5 Pro, использующий PSSR для превосходного качества;
- Pro Max: улучшенный режим приоритета производительности для PlayStation 5 Pro, обеспечивающий более высокую частоту кадров.
Патч 1.008 весит всего 499 МБ и также включает исправления ошибок.
Stellar Blade доступна на PS5.