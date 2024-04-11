Игроки с PlayStation выбрали Dragon's Dogma 2 главной игрой марта

Практически в самом конце прошлого месяца на ПК и консолях состоялся релиз масштабной ролевой игры Dragon's Dogma 2 от Capcom. Несмотря на технические неполадки в игре и весьма поздний релиз в марте, это не помешало игре получить общее признание геймеров. Ролевой экшен получает лестные отзывы в комментариях пользователей в социальных сетях, а теперь еще и одержал победу в голосовании за лучшую игру марта.
Пользователи PlayStation отобрали главные релизы прошлого месяца на PS5, и Dragon's Dogma 2 стала лучшей игрой среди всех новинок. Игроки оценили уникальную атмосферу фэнтезийного мира игры, которая смогла подарить им множество уникальных приключений. Итоги голосования наглядно показывают, что несмотря на слабый технический аспект и сюжет, функциональные возможности игры намного важнее для геймеров. Пользователи высоко оценили большое количество механик и хардкорность некоторых элементов, которые помогают погрузиться в игру.
Напомним, недавно для Dragon's Dogma 2 вышло второе обновление. В этом патче разработчики сосредоточились на исправлении квестов и обещают продолжить улучшать игру. Вместе с фиксами производительности геймеры также просят рассказать что-нибудь о дополнении, на которое очень сильно намекает основной сюжет. Анонс DLC для игры может состояться уже в этом летом во время презентации в июне или августе.
О времена, о нравы. А если б еще физику добавили в нужных местах, гарантированный претендент на игру года. И у горгулий кстати тоже. 😁
Забавно, Когда-то такие игры считались середнячком теряющимся на фоне других проектов, сегодня это претендент на игру года, я конечно преувеличиваю, но как же деграднул геймдев . Но лично я с таких игр тащусь.
чё за смех то , играть пока не во что , эта игра середнячёк с минусом , давайте теперь ещё игру недели и игру дня выбирать начнём , что так все лизать то принялись сию поделку ?? как под гипнозом вроде ммм ??
Дык а чего все Киберпук лижут? Сколько его чинят. А мне дык не зашёл, ожидал лучшего.
Дайте угадаю,сами в игру не играли и оценку по обзором сделали.Игра топ,разве что требования к ЦП на пк действительно адские.
У каждого свои вкусы, мне например серия Dragon Dogma заходит, но я не участвую ни в каких рейтингах, играю для себя, остальное неважно.
А вот Bloodborne и Minecraft нет.
Или как стадо играть в эти игры, ибо они в "тренде" и "топе"
Сейчас рейтинги это тупо стадный и продажный эффект, вот все играют, значит это круто и надо играть.
А если кто-то сказал что проект хрень, все сразу: Да-да, это хрень.
"Я вот gameplay на YouTube у васипупкина глянул, он говорит хркнь"
Своего мнения уже нету: «посмотрели как блогер какой-то сказал, что вот (например)платно все» и пошло нытье, хотя сами нихера этого не видели(за любой проект говорю, а не конкретный)
Так что каждому своё.
Это как например в Японии выбрали больше Ронина.