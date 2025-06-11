Stellar Blade возглавляет список бестселлеров Steam в Японии

Южнокорейская экшен-игра Stellar Blade возглавила продажи на Steam в Японии. В то же время игра заняла второе место в чартах в Китае и Южной Корее. Релиз на ПК запланирован на завтра, 12 июня — игра уже доступна на PlayStation 5.

По состоянию на 11 июня Stellar Blade занимает первое место в списке самых продаваемых игр на японском Steam. Эту новость подтвердили сами разработчики в социальных сетях. В Китае и Южной Корее игра в настоящее время занимает второе место в чартах продаж. Это значительное достижение для проекта, который еще даже не вышел на ПК.

Игра дебютировала на PlayStation 5 еще 26 апреля 2024 года, где уже получила положительные отзывы и продалась тиражом более миллиона копий.

На ПК будут доступны несколько обновленных и новых изданий игры:

Стандартное издание — базовая игра со всеми последними патчами.

Stellar Blade x GODDESS OF VICTORY: NIKKE Pack — новый набор, включающий контент в стиле NIKKE.

Stellar Blade x NieR:Automata Twin Expansion Pack — кроссоверный пакет с элементами как из NIKKE, так и из NieR.

Tachyon Pack — набор костюмов для Евы и скинов для дрона из полного издания.

Полное издание Stellar Blade — включает полную игру вместе со всеми DLC, кроссоверами и бонусами.

Deluxe Pack — ранее известный как "Цифровое делюкс-издание Upgrade", доступен как обновление.

Стоит отметить, что бонусный костюм из Goddess of Victory: Nikke доступен только в полном издании Stellar Blade. Однако в самой игре Nikke скин будет доступен отдельно через внутриигровые покупки. Директор Хён Тэ Ким публично признал недовольство некоторых пользователей PlayStation и выразил сожаление по поводу дисбаланса между версиями.