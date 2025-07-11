Выход Stellar Blade на ПК увеличил её продажи на PS5

Выход Stellar Blade на ПК не просто побил рекорды продаж в Steam. Он также дал версии для PS5 редкую вторую волну роста, добавив более 220 000 копий по полной цене менее чем за месяц.

Игра впервые вышла на PS5 в апреле 2024 года, и потребовалось почти два месяца, чтобы продать там первый миллион копий. К началу 2025 года продажи игры на PS5 достигли 2 миллионов.

Когда Stellar Blade вышла в Steam 11 июня 2025 года, всего за три дня было продано более 1 миллиона копий — гораздо быстрее, чем на PS5. Это привело к тому, что общие продажи на обеих платформах превысили 3 миллиона по всему миру.

Обычно порты на ПК с PS5 немного увеличивают продажи на консоли. Но на этот раз выход Stellar Blade на ПК, очевидно, подтолкнул больше игроков к покупке игры на PS5. По данным Alinea Analytics, к середине июня общие продажи игры на PS5 подскочили с примерно 1,83 миллиона до почти 2,1 миллиона, увеличившись более чем на 220 000 копий менее чем за месяц.

Это более чем в четыре раза превышает рост, наблюдавшийся во время предыдущих распродаж, которые обычно увеличивали продажи всего на 30 000–50 000 копий. Более того, версия для PS5 осталась по своей полной цене в 69,99 долларов, что принесло PlayStation более 10 миллионов долларов дополнительной выручки в дополнение к 70 миллионам долларов, полученным на запуске на ПК.

Кроме того, Китай сыграл важную роль в успехе Stellar Blade на ПК. Релиз в Steam привлёк огромную аудиторию благодаря озвучке на китайском языке, более низкой цене (около 38 долларов против 60 долларов) и локальному маркетингу.

Более того, Stellar Blade установила новый рекорд для однопользовательских игр Sony на ПК, собрав более 183 тысяч игроков в первый день и достигнув пика в 192 тысячи в выходные после запуска.

По мнению экспертов, это доказывает, что ранний выпуск игр для PS5 на ПК действительно может окупиться. Это помогает старым играм оставаться актуальными и формирует новые ожидания относительно будущих портов.