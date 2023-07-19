Уютный бизнес-симулятор Sticky Business вышел для ПК в Steam ©

Издатель и разработчик инди-игр из Висбадена (Германия) Assemble Entertainment и разработчик инди-игр из Штутгарта (Германия) Spellgarden Games сообщили, что их уютная игра-симулятор малого бизнеса Sticky Business стала доступна для ПК в Steam.

В Sticky Business игроки только что запустили свой новый малый бизнес, где они могут использовать тысячи вариантов настройки игры, чтобы реализовать свой творческий потенциал и поделиться своим личным стилем со всем миром.

После того, как стикеры игрока будут изготовлены, начнут поступать заказы, и они должны будут их упаковать и отправить. Терпеливо ждите, как скоро появятся добрые слова и даже личные истории клиентов, когда они поделятся с игроками влиянием, которое ваши творения оказали на их жизнь!

Sticky Business — это не только изготовление наклеек и упаковка заказов. Игроки также смогут создать привлекательную витрину онлайн-магазина, улучшать наклейки, используя очки опыта за прошлые заказы, и управлять продажами. Все составляющие эффективного и успешного бизнеса. Чем больше игроков создают и доставляют, тем больше наклеек они разблокируют и тем больше клиентов у них будет.