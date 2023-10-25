Хоррор Still Wakes the Deep на базе Unreal Engine 5 выглядит невероятно в последнем геймплейном трейлере

Secret Mode поделилась новым геймплейным трейлером предстоящей хоррор-игры от первого лица Still Wakes the Deep на базе Unreal Engine 5.
Still Wakes the Deep — это возвращение к жанру повествовательных ужасов от первого лица для The Chinese Room. Похоже, что игра использует преимущества как Nanite, так и Lumen, и выглядит совершенно невероятно.
В Still Wakes the Deep вы берете на себя роль рабочего на морской нефтяной вышке, борющегося за свою жизнь в жестоком шторме, опасных условиях и темных ледяных водах Северного моря.
В игре обещается захватывающая история катастрофы на борту потрясающе реализованной нефтяной вышки в Северном море с участием настоящих шотландских актеров. Игрокам предстоит ощутить красоту и свирепость моря, разрывающего на части одно из сильнейших сооружений человечества и его стойкую команду.
В настоящее время неизвестно, когда выйдет эта новая игра ужасов.
И на какой минуте начинается - выглядит невероятно
Классика для ПГ - скопировать не только текст новости с заграничного ресурса с плохим переводом, но и все присутствующие эпитеты из заголовка оттуда же.
выглядит невероятно, буаахаха!!
Думал на пгшном плеере плохо воспроизводится, какие-то фризы постоянно дергают картинку. Но нет, везде так. Крайне неприятно смотреть. Поржал с "протискивания" в узких местах — голова остаётся в одном положение, а вперед выходит плечо.. точно по центру. Попробовал так же повернуться, но блин... чего-то жестко затрещало в шее. Соли видать отложились.
Текстура ржавчины на 2-й минуте прям порадовала своей растянутостью. Да и вообще невероятно печальное зрелище. Трейлер производит довольно посредственное впечатление о игре.
И в чем это "выглядит невероятно" заключается? Вроде всё стандартно. Коридоры, трубы. Вода и физика воды выглядит калово. Блохерасту привиделось.
Да неее! Выглядит увлекательно динамично👍 А если ещё и ужастик, то вообще имбово. Не думаю, что топчиковая 4090 справится в 5к разрешение в ней, скорее всего придётся поставить 4к разрешение, либо ждать 5090🤷♂️ Ради графонистрй и сюжетной игры не грех обновить видяху👍
ну если это на хбоксе геймплей показали, то за оптимизацию можно не переживать
Ну да, так-то (всего лишь) нужно минимум- 16G Озу, 13К проц и хотябы 4К видеокарту ну и при SSD, а так да оптимизация + .... не, без хаха... это вполне могут быть нормальные требования на ПК для U5, но я не понимаю как они умудряются(вполне на старой плойке) что-то там запускать, которая уже морально устарела.... U5 может(и хочет) показать ВАУ, но если ПК еще способно это выдавить, то Плойки тупо ограничены, но в угоду нын. тенденций , качество на ПК , не может быть ЛУЧШЕ качества боксов(погрешностью +-10%).... короче говоря U5 опережает своё время и пора уже выпускать 6ю Соньку и новый Бокс, что-бы технически развязать руки разрабам...
Звуки Dead Space напомнили, а желтые трубы Dying Light)))
Как нереалистично в самом начале полетели вниз железки...
Серьёзно? Что тут невероятного? Вода выглядит красиво и всё. Инди хорроры от рандомов в стиме выглядят не хуже 🤷♂️
А, очередной мусор, который идёт в 30 фпс на 4090?
Нет, это выглядит так: когда при выходе очередного графонистого шедевра старый добрый ждун думает, что лучше не покупать топчик нынешнего поколения, а подождать следующий и так до бесконечности😅
Прорывов в красоте картинки не было со времён ведьмака 3. Прорывов в технологичности графона не было со времён киберпанка. А большинство новых игр на UE5 в плане графона обрезаны настолько, что выглядят на уровне пастгена- лишь бы запускались (ремнанту2 с его обязательным DLSS привет).
А как же Редемшен 2? Игра до сих пор имбово выглядит.
А что касается Ремнант 2, то его можно и без Dlss запускать.👍
Только вот RDR2- игра на движке RAGE от самих рокстаров. У них есть специалисты, которые знают этот движок, и могут в оптимизацию.
А насчёт видео с запуском ремнанта на RTX 4090... У тебя видюха RTX, GTX или GT?