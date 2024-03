Новый трейлер Still Wakes the Deep раскрыл дату выхода жуткого приключения

Дата выхода Still Wakes the Deep, нового жуткого приключения, разработанного компанией The Chinese Room, объявлена вместе с трейлером: оно появится 18 июня на PC, PS5 и Xbox Series X|S и в подписке Game Pass.

Впервые представленная в июне прошлого года, игра Still Wakes the Deep проведет нас по коридорам заброшенной нефтяной вышки, чтобы выяснить, что случилось с членами экипажа, исчезнувшими при загадочных обстоятельствах.

Нам предстоит узнать, что за ужас таится в тени, и найти выход из кошмара, в который нас занесло.

Трейлер с датой выхода Still Wakes the Deep подтверждает великолепную атмосферу нового приключения, подписанного The Choinese Room, плод огромного опыта английской команды разработчиков, которая боится сравнений с этой точки зрения.

В этом случае мы не сможем использовать оружие или специальные навыки, чтобы выжить, а только нашу смекалку и решимость, которая проистекает из желания выжить. Будет ли этого достаточно?