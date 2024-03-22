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Still Wakes the Deep 18.06.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6.4 22 оценки

Новый трейлер Still Wakes the Deep раскрыл дату выхода жуткого приключения

butcher69
Новости

Дата выхода Still Wakes the Deep, нового жуткого приключения, разработанного компанией The Chinese Room, объявлена вместе с трейлером: оно появится 18 июня на PC, PS5 и Xbox Series X|S и в подписке Game Pass.

Впервые представленная в июне прошлого года, игра Still Wakes the Deep проведет нас по коридорам заброшенной нефтяной вышки, чтобы выяснить, что случилось с членами экипажа, исчезнувшими при загадочных обстоятельствах.

Нам предстоит узнать, что за ужас таится в тени, и найти выход из кошмара, в который нас занесло.

Трейлер с датой выхода Still Wakes the Deep подтверждает великолепную атмосферу нового приключения, подписанного The Choinese Room, плод огромного опыта английской команды разработчиков, которая боится сравнений с этой точки зрения.

В этом случае мы не сможем использовать оружие или специальные навыки, чтобы выжить, а только нашу смекалку и решимость, которая проистекает из желания выжить. Будет ли этого достаточно?

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero

Выглядит интересно и графонисто, но неужели опять симулятор ходьбы?

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