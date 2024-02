Студия The Chinese Room делится закулисными подробностями разработки хоррора Still Wakes the Deep

Разработчики из студии The Chinese Room одновременно работают над двумя амбициозными проектами. Первая игра должна стать долгожданным продолжением знаменитого ролевого экшена Vampire: The Masquerade - Bloodlines, второй проект под названием Still Wakes the Deep не относится к популярной франшизе, но может стать новым эталонным хоррором. В свежем ролике авторы игры решили поделиться сложными и увлекательными деталями разработки Still Wakes the Deep.

Как стало известно из нового закулисного ролика, в Still Wakes the Deep игрокам предстоит исследовать всего один, но очень сложный и масштабный игровой уровень. По сути, действие игры разворачивается только в одной области, однако разработчики спроектировали ее действительно большой и запутанной. Декорации будут постоянно меняться из-за действий игроков или сюжетных событий, поэтому у пользователей не будет ощущения ограниченности пространства.

По словам представителей студии The Chinese Room, они пытались создать очень правдоподобную буровую установку, поэтому дизайн уровня занял очень много времени. Авторы хоррора вдохновлялись реальными буровыми установками в Северном море и просматривали чертежи, чтобы сделать погружение игроков правдоподобным.

Мы просматривали даже архивы чертежей нефтяных вышек и прочего. Мы смотрели, как строят те или иные типы нефтяных буровых установок, например, полуплатформы, платформы с натяжными опорами и тому подобные вещи.



Еще один прием, использованный в дизайне уровней, - чем больше игрок проходит сцен в игре, тем больше деструкции происходит. Это означает, что некоторые области, которые игрок уже видел, теперь заблокированы, но некоторые другие, через которые он мог пройти в ранних сценах, теперь открываются по мере прохождения игры.

Хоррор Still Wakes the Deep запланирован к релизу на 2024 год для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.