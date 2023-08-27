Хаотичный сверхбыстрый шутер от первого лица Stop Dead получил дату выхода ©

Телекинетический шутер от первого лица Stop Dead скоро выйдет в полную версию. Stop Dead — это безостановочное безумное путешествие по футуристическому городскому пейзажу, в котором вы играете за телекинетического бегуна. Вдохновленная Doom, Portal и Mirror’s Edge, игра смешивает в себе скорость, действие и кровавую бойню в прекрасную какофонию хаоса и веселья, вдохновленную комиксами.

Полная версия Stop Dead выйдет 5 октября 2023 года для Microsoft Windows в Steam.

Мчитесь по городу и как можно быстрее выполняйте миссии в этой хаотичной, основанной на навыках телекинетической игре от первого лица. Используйте свои сверхчеловеческие способности, чтобы тянуть предметы и запускать их на высоких скоростях, чтобы убивать врагов в безумной кровавой возне. Но не забывайте всегда продолжать двигаться; если ты остановишься, ты умрешь.

В будущем обширные городские пейзажи покроют планету, а искусственный интеллект будет повсюду. Один мошеннический ИИ одержим идеей уничтожить своих создателей и вовлек вас в свои планы. Вы можете быть управляемым винтиком в его машине, но вы — очень разрушительный, обладающий сверхмощной силой винтик.