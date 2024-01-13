Разработчики StarCraft 2 назвали сроки первого открытого бета-теста Stormgate

В последнее время разработчики из Frost Giants Studios добились немалого успеха. Их игра Stormgate, free-to-play RTS, достигла своей цели на Kickstarter за 15 минут. Некоторое время назад эти ветераны, ответственные за Starcraft 2, объявили, что сделают бета-версию своей разработки доступной для всех игроков (ее закрытое тестирование продолжается), а собранные средства должны были облегчить им эту задачу.

На днях стало известно, что это произойдет в следующем месяце на фестивале демоверсий в Steam "Играм быть", который пройдет с 5 по 12 февраля. Тогда же мы получим доступ к ранговому режиму (один на один) и кооперативному режиму (аккаунт с ИИ на трех игроков).

Однако те, кто решил поддержать разработчиков во время кампании на Kickstarter (купив Deluxe Founder's Pack), получат несколько дополнительных дней в бета-версии. Разработчики решили вознаградить бэккеров за доверие и дать им возможность пораньше ознакомиться с игрой. Это даст им определенное преимущество перед другими игроками.

Бэкеры также получат доступ ко всем предстоящим тестам, которые будут проводиться после фестиваля в Steam. Если кому-то интересно, кампания все еще открыта, и "пакет основателя" все еще можно приобрести — интересующихся отсылаю сюда.

Хотя Stormgate все еще находится на относительно ранних стадиях разработки, первый киберспортивный турнир в сотрудничестве с EGC состоится уже на этапе тестирования. Первый этап турнира запланирован на 10 и 11 февраля, а на кону будет стоять 10 000 долларов. Более подробную информацию вы можете узнать здесь.