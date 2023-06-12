Разработчики Stormgate нацелены на "современный подход" к традиционным стратегическим играм ©

Stormgate еще не совсем готова к запуску, но работа над ней идет полным ходом. Тим Кэмпбелл, директор и президент Frost Giant Games, выступил в качестве гостя на PC Gaming Show, чтобы рассказать поклонникам о ходе работы над игрой и о том, что разработчики планируют сделать в ближайшем будущем.



Разработчики Stormgate считают свой проект "современным взглядом на классическую формулу стратегической игры в реальном времени" и духовным наследником таких классических игр, как Warcraft и Starcraft. Frost Giant Games создана на основе опыта ветеранов стратегий в реальном времени, которые работали над теми же франшизами, поэтому вполне логично, что они захотят улучшить уже известные им формулы. Самое главное, они планируют сделать барьер для новичков в жанре более низким.



RTS обычно подразумевают управление всем полем боя, будь то сбор ресурсов или командование армиями. Все эти движущиеся части могут перегрузить новичков, даже в таких простых RTS-играх, как Minecraft Legends. Frost Giant планирует преодолеть этот разрыв, чтобы игроки всех уровней мастерства могли наслаждаться Stormgate, хотя она еще не описала, как именно работают системы.

Мы считаем, что жанр RTS - это то, чем должны наслаждаться игроки всех уровней мастерства. Мы приложили много усилий для того, чтобы Stormgate понравилась всем, будь вы профессионал с высокими техническими навыками и любите соревновательную игру, или же вы просто хотите расслабиться и насладиться сюжетом.

Frost Giant также продемонстрировала пре-альфа кадры, включающие в себя то, как выглядели юниты, базы и другие элементы геймплея во время недавнего тестирования. Однако некоторые из этих фрагментов являются лишь условными обозначениями - как, например, курица в шлеме, о которой шла речь на стриме. По словам Кэмпбелла, информация, показанная на стриме PC Gaming Show, была лишь "верхушкой айсберга". В этом году на подходе еще много нового, в том числе информация о различных режимах игры.