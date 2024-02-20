Состоялся турнир по бете StormGate c 10 000 $ призовых

В воскресенье завершился первый турнир А-уровня по StormGate. Игроки различной степени известности и легендарности играли в бету, где пока что доступны всего лишь две расы. Чемпионом стал PartinG, который в финале со счетом 5:3 обыграл VortiX'а. Помимо этих двух легенд StarCraft в сетке были также замечены такие игроки, как Elazer, Kiwian (в прошлом TOP), LucifroN, Kelazhur и Clem. Из игроков с постсоветского пространства в финальную часть отобрались Exostriker и NightPhoenix.

Итоговое распределение мест и призовых:

1 место: 3 000 $ – PartinG

2 место: 1 800 $ – VortiX

3–4 место: 1 000 $ – Kiwian и Elazer

5–8 место: 400 $ – Probe, NightPhoenix, Clem, LucifroN

9–16 место: 200 $ – KroLu, Snoxtar, Highdra, kel, Erik, Bosse, Exostriker, Kelazhur

Как видим, в сетке много игроков, которые уже заработали себе определенную репутацию в Starcraft 2. Вместе с тем, интерес со стороны варкрафтеров куда более скромный, что в целом можно объяснить тем, что в игре нет героев, и поэтому геймплейно она еще больше отличается от WC3, нежели от SC2. Конечно, в сетке были два брата-акробата VortiX и LucifroN, но они сейчас все-таки являются частью сообщества Age of Empires IV.

Несмотря на то, что определенный интерес к игре есть уже сейчас, разработчики отмечают, что StormGate все еще находится на очень ранней стадии разработки и игра сильно отличается от того, как она будет выглядеть в итоге. Это актуально в контексте того, что, судя по тематическому Reddit, есть значительный процент игроков, которым не нравится графика StormGate.

Вместе с этим FGS говорят, что разработка идет очень быстро, особенно если сравнивать с разработкой Starcraft 2.

P.S. StormGate стала второй по популярности игрой на февральском фестивале демоверсий "Играм быть" в Steam.