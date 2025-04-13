В 1.0 вся повествовательная структура кампании Stormgate будет переписана

Frost Giant объявила, что к релизу 1.0 Stormgate получит полностью обновленную кампанию. Модернизация затронет все аспекты кампании, от персонажей и голосов до структуры миссий и управления армией.

В версии 1.0 мы переписали всю структуру повествования кампании, записали все новые диалоги, написали совершенно иную структуру миссий и создали новую центральную зону "Материнский корабль", которую игроки смогут исследовать между миссиями.

Также герои будут повышать уровень и иметь выбор вариантов прогресса, система предметов будет пересмотрена, а между уровнями будет постоянно улучшаться ваша армия.

Новая кампания будет состоять из 14 миссий, пяти "радикально переработанных" миссий из текущей кампании раннего доступа и девяти совершенно новых миссий. Также будет внедрена новая система сохранения/загрузки для миссий кампании.

Анонс сопровождался минутным трейлером, демонстрирующим новые миссии, механики и сценарии. В трейлере много боев с героями-людьми и несколько моментов болтовни между персонажами в новой зоне-хабе.

Точной даты выхода Stormgate 1.0 пока нет, но ожидается, что это произойдет в этом году.