Кошачье киберпанк-приключение Stray стало доступно на Mac

Ранее Stray была выпущена для ПК, PlayStation и Xbox в 2022 году, а теперь Annapurna Interactive объявила, что отмеченная наградами приключенческая игра о кошках доступна для Mac.

В последнем объявлении упоминается, что Stray не только будет поддерживать технологию масштабирования Apple MetalFX, но и в игру можно будет играть на любом Mac с процессором Apple Silicon, начиная с моделей M1.

«Используя преимущества революционной производительности Apple Silicon и мощных программных технологий, таких как MetalFX Upscaling, которые ускоряют графическую производительность и обеспечивают высококачественное изображение, Stray обеспечивает плавный и захватывающий игровой процесс на всей линейке Mac с Apple Silicon».

Одним из преимуществ запуска Stray на Mac является то, что даже если вы возьмете базовый MacBook Air M1 или M2 с 256 ГБ встроенной памяти, игру можно легко установить на компьютер, учитывая, что для игры требуется всего 8,2 ГБ свободного места.