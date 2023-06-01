Кошачье киберпанк-приключение Stray выйдет на Mac ©

Издатель Annapurna Interactive и разработчик BlueTwelve Studio объявили, что кошачье киберпанк-приключение Stray выйдет на Mac. Компании не сообщают дату выпуска или цену версии игры для Mac, но стоит отметить, что она будет использовать все преимущества MetalFX и не будет работать на всех компьютерах Mac. Фактически, требуется, чтобы на вашем Mac был процессор Apple M1 или M2.

Metal 3 API и MetalFX от Apple позволяют разработчикам игр создавать более захватывающие и графически насыщенные приложения, сочетая производительность и время автономной работы на Apple Silicon.

В Stray игроки берут на себя роль бездомного кота, который должен разгадать древнюю тайну, чтобы сбежать из давно забытого кибергорода. По пути кошка подружится с маленьким летающим дроном, известным только как B-12, который помогает игрокам разгадать тайну этого антиутопического мира.

MetalFX Upscaling обеспечивает плавный и отзывчивый игровой процесс независимо от того, какой Mac с Apple Silicon использует игрок. Именно эта технология делает игры более захватывающими на Mac — платформе, которая исторически игнорировалась разработчиками игр.